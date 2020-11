Danske Jonas Vingegaard gav god hjælp til kaptajn Primoz Roglic, der dog tabte tid på hård 12. etape.

Den engelske cykelrytter Hugh Carthy (EF) tog søndag en imponerende sejr på Vuelta a Españas benhårde 12. etape.

Sejren blev sikret på det stejle, afsluttende bjerg, Alto de l'Angliru, hvor danske Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) blandt andet var med til at sætte et hårdt tempo for sin kaptajn, Primoz Roglic.

Sloveneren havde dog ikke helt lige så stærke ben som de seneste dage og kunne derfor ikke udnytte det til at tage endnu en etapesejr.

Hugh Carthys sejr kom efter en blot 109,4 kilometer lang etape.

Hvad etapen ikke havde i længde, havde den dog i højdemeter. Hele fem kategoriserede skulle rytterne over - herunder det benhårde finalebjerg Alto de l'Angliru, der stiger med gennemsnitligt 9,9 procent i 12,4 kilometer.

Et udbrud kom afsted fra etapens start, men blandt andet et ivrigt Movistar-mandskab sørgede for, at det aldrig fik noget særlig stort forspring.

På næstsidste bjerg gik den firedobbelte Tour de France-vinder Chris Froome (Ineos) i front for favoritgruppen med sin kaptajn, Richard Carapaz, på hjul.

Forceringen fik flere ryttere til at falde fra, men rystede ikke det stærke Jumbo-Visma-hold synderligt. Som sædvanlig var det hollandske hold skræmmende talstærkt repræsenteret.

Der var knap 30 ryttere tilbage i favoritfeltet, da det efter en nedkørsel tog hul på det berygtede Alto de l'Angliru. Samtidig blev de sidste rester af dagens udbrud spist, netop som stigningen tog fat.

Jumbo-Visma satte et højt tempo op ad bjerget, og med knap syv kilometer tilbage satte Jonas Vingegaard sig forrest i gruppen.

Den 23-årige dansker fik rystet flere af kaptajnen Roglics konkurrenter, og pludselig var gruppen reduceret til blot ti ryttere.

Vingegaard måtte slå ud, da Movistars Enric Mas angreb med 3,5 kilometer tilbage af etapen. Angrebet decimerede gruppen yderligere, og Roglic led også tydeligt på de tårnhøje stigningsprocenter.

Rytterne kørte de sidste par kilometer nærmest en og en, og til sidst var Carthy den stærkeste. Han kom i mål foran Aleksandr Vlasov (Astana), Enric Mas og Richard Carapaz (Ineos), der kom ind sammen 16 sekunder efter.

Roglic kom i mål ti sekunder efter trioen.

Vuelta a España er blevet udskudt på grund af coronapandemien, og løbet er også blevet forkortet til 18 etaper i stedet for de sædvanlige 21.

Rytterne kan mandag nyde en velfortjent hviledag, inden løbets sidste seks etaper venter frem til søndag i næste uge.

