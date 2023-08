For et år siden forlod danskerne VM efter et fuldstændig absurd scenario og en smule bitter smag i munden.

Et kaos af dimensioner dræbte de danske medaljechancer, da Mattias Skjelmose blev offer for en misforståelse og endte med at smide en sølvmedalje væk, som han var ret overbevist om, han havde i sin hule hånd.

Samtidig endte en anden dansker – Mikkel Honoré – i en spurt, hvor han ikke anede, at han rent faktisk kørte med om tungmetaller.

Én skurk stod i vejen for den store forvirring: radioen.

Mattias Skjelmose blev bedste dansker ved VM i 2022 i australske Wollongong med en 10.-plads. Han sidder ude til venstre iført en rød hjelm. Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

For vanligt kan rytterne kommunikere sammen og med deres sportsdirektører over radio, men den slags er forbudt til VM.

Derfor kan danskerne hverken kommunikere sammen eller modtage instrukser fra landstræner Anders Lund, medmindre de sidder tæt op ad hinanden under løbet.

Umiddelbart en disciplin, der ligger godt til danskerne med fem placeringer i top 10 over de sidste fem VM-løb hos herrernes elite.

I Australien endte det dog med at spænde ben for Skjelmose og co., der dog heldigvis har fået sig en succesoplevelse siden.

»Sidste år kørte jeg trods alt et godt løb, og jeg vandt også DM i år uden radio, så jeg synes, at det er okay en gang imellem,« siger Mattias Skjelmose.

»Men det er lidt mere kaotisk. Sidste år så vi, at ingen havde en idé om, hvor langt foran feltet vi lå i udbruddet.«

Søndag skal otte ryttere jagte medaljer for Danmark, og det kræver en ekstrem grad af forberedelse og planlægning forud for løbet.

Og så en god portion instinkt.

»Man skal køre lidt mere på fornemmelsen. Jeg kan meget godt lide at køre uden radio. Jeg foretrækker radioen, men jeg har ikke noget imod at køre uden en gang imellem.«

Mads Pedersen og Kasper Asgreen er de danske kaptajner til søndagens løb i Glasgow, mens det danske landshold også består af Magnus Cort, Søren Kragh Andersen, Michael Mørkøv, Mikkel Honoré, Mikkel Bjerg og altså Mattias Skjelmose.