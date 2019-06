Nu er der lige præcis én uge til, at 176 cykelryttere giver sig i kast med at køre Frankrig tyndt.

Ud af de 176 er der en håndfuld, der har muligheden for at ende øverst på podiet i Paris.

B.T. har derfor sat sig for at kigge på, hvordan tingene står til netop nu hos favoritterne i en såkaldt powerranking.

Her kigger vi altså ikke bare på bookmakerne for at se, hvem der er favorit til den samlede sejr.

Med denne powerranking forsøger vi at se, hvordan rytterne står netop i dette øjeblik. Hvad har de sagt om deres egen rolle? Hvordan har formen været den seneste måned? Er der skader?

Det betyder eksempelvis, at et par store navne mangler på denne liste. Eksempelvis Vincenzo Nibali, der kun har kørt et løb siden Giro d'Italia.

Her er B.T.s powerranking over de 10 ryttere, vi i øjeblikket mener er i bedst form forud for Tour de France.

Daniel Martin. Foto: JOSEP LAGO Vis mere Daniel Martin. Foto: JOSEP LAGO

10. Dan Martin, UAE-Team Emirates, Irland

Ireren er ikke bange for nogensinde at angribe. Faktisk er det der, han er bedst. Dauphiné bød dog bare ikke på tærren, hvor der for alvor kunne gøres en forskel.

Men 32-årige Martin var der på Dauphinés kongeetape, hvor han blev nummer fem, og kigger man tilbage til etapeløbene i foråret, var der gode tendenser at spore.

Nummer to i Baskerlandet Rundt i april er bestemt ikke noget skidt resultat, men vi kender også irerens udfordringer, når vi taler tre uger og mange flere hårde dage i streg.

Romain Bardet. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Romain Bardet. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

9. Romain Bardet, AG2R, Frankrig

Optakten har ikke været super prangende for Romain Bardet. En samlet tiendeplads i Dauphiné (dog kun 27 sekunder fra en sjetteplads) lyder ikke voldsomt imponerende for den tidligere Tour-2'er.

Ved endagsløbet Mont Ventoux Dénivelé Challange den 17. juni blev han dog nummer to, så der er da lidt gang i bjergbenene.

Han blev nummer syv på Dauphinés kongeetape, og hvis han lige får lagt det sidste på, kan det godt blive til noget fornemt for Bardet i Touren – om det så hedder klassement eller etaper, må tiden vise.

Wout Poels. Foto: Glyn KIRK Vis mere Wout Poels. Foto: Glyn KIRK

8. Wout Poels, Team INEOS, Holland

Wout Poels vinder ikke Tour de France. Det kan vi godt slå fast nu. Han bliver luksushjælperytter for Geraint Thomas (og Egan Bernal).

Men hollænderen virker til at have ramt noget, der minder om dengang, han var Froomes vigtigste hjælperytter – og dengang lignede han måske den stærkeste mand i feltet og en kommende kandidat til Tour-sejren.

Poels indhentede Fuglsang på kongeetapen i Dauphiné og blev firer sammenlagt. Han ramte podiet i Volta ao Algarve og Tour Down Under. Og tidligere landstræner og sportschef i Danmarks Cykle Union Lars Bonde har skudt på Poels til en podieplads.

Rohan Dennis. Foto: GIAN EHRENZELLER Vis mere Rohan Dennis. Foto: GIAN EHRENZELLER

7. Rohan Dennis, Bahrain-Merida, Australien

Så ham, der kun er kendt for at være god på en enkeltstartscykel, var ganske tæt på sejren i Schweiz Rundt?

Kun Egan Bernal stod i vejen for australieren, der beviste, at han har lært at køre ganske fornemt opad. Bernal havde i hvert fald problemer med at sætte ham afgørende på stigningerne.

Umiddelbart ligner Rohan Dennis en hjælperytter for Vincenzo Nibali, men italieneren gik dybt for sin andenplads i Giro d'italia. Australieren tager umiddelbart til Frankrig for at gå efter etapesejre, men kom ikke og påstå, at han ikke kunne tænke sig en top-10-placering, hvis han ligger til det efter de første etaper med knolde på.

Emanuel Buchmann. Foto: JUAN HERRERO Vis mere Emanuel Buchmann. Foto: JUAN HERRERO

6. Emanuel Buchmann, Bora-Hansgrohe, Tyskland

Nok den største overraskelse på listen, men har man tjekket den 26-årige tyskers resultater, så vil det være mærkeligt ikke at placere ham på et formbarometer.

Han blev nummer tre samlet i Baskerlandet Rundt på kongeetapen i Dauphiné, hvor han kom i mål med Fuglsang. Han blev også nummer fem på enkeltstarten.

Buchmanns målsætning bliver en top-10-placering, og det spår vi gode chancer for. Han kan altså lidt af det hele. Hans store udfordring bliver at være på et hold, der er ret dedikeret til Peter Sagan.

Thibaut Pinot. Foto: JOSEP LAGO Vis mere Thibaut Pinot. Foto: JOSEP LAGO

5. Thibaut Pinot, Groupama-FDJ, Frankrig

Er det i år, at franske Thibaut Pinot rammer den lige i bagdelen og laver et stort resultat? Det kan ikke afvises.

Franskmanden ser ud til at have ramt formen og forsøgte at animere løbet i Dauphiné. Han sluttede sammenlagt som nummer fem, og hans enkeltstart var nogenlunde på niveau med Richie Porte.

Det lover godt for franskmanden, der igen vil forsøge sig med klassementet. Kan han levere der? Eller skal han gå efter etaper og en bjergtrøje?

Geraint Thomas (th) i samtale med Chris Froome. Foto: YOAN VALAT Vis mere Geraint Thomas (th) i samtale med Chris Froome. Foto: YOAN VALAT

4. Geraint Thomas, Team INEOS, Storbritannien (Wales)

Den forsvarende Tour de France-vinder bliver kaptajn for Team INEOS, og tænk sig at have en rytter som Egan Bernal som dedikeret hjælperytter. Og heldigvis skete der ikke noget alvorligt med waliseren, da han styrtede ud af Schweiz Rundt for cirka to uger siden.

Men han fik udskudt sin sidste træningslejr med et par dage, og det så altså voldsomt ud. Derfor er der bare et spørgsmålstegn ved, hvilken tilstand waliseren rammer Bruxelles i. Er han på 100 procent, eller skal han lige køre sig varm?

Ja, Geraint Thomas er kaptajn. Men Bernal ser skræmmende ud, og tingene kan lynhurtigt ændre sig. Vi skal ikke mere end et år tilbage, før det samme skete for netop Geraint Thomas.

Adam Yates. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Adam Yates. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

3. Adam Yates, Mitchelton-Scott, Storbritannien

Briten tog den gule førertrøje efter enkeltstarten i Dauphiné og holdt den på sig i et par dage, inden han mistede den på løbets kongeetape til Jakob Fuglsang.

Dagen efter trak han sig med sygdom, men det betyder ikke alverden for hans chancer i Touren.

I forårets mindre etapeløb har han konstant været med fremme i toppen, og der er ikke meget, der peger i retning af, at Adam Yates ikke skulle levere en fornem præstation.

Egan Bernal. Foto: URS FLUEELER Vis mere Egan Bernal. Foto: URS FLUEELER

2. Egan Bernal, Team INEOS, Colombia

Nej, Egan Bernal er ikke kaptajn for Team INEOS, som tingene ser ud nu. Det er Geraint Thomas.

Men når det handler om formen lige nu, ligner den 22-årige colombianer den måske stærkeste af alle i øjeblikket. Det blev fint bekræftet med en flot sejr i Schweiz Rundt, hvor kun Rohan Dennis var i nærheden af ham.

Hvorfor er han så ikke nummer ét? Fordi han selv er 100 procent indstillet på at gå ind til Touren som hjælperytter for Geraint Thomas. Og det er altså med til lige at tale ham ned fra førstepladsen.

Jakob Fuglsang. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jakob Fuglsang. Foto: Bax Lindhardt

1. Jakob Fuglsang, Astana, Danmark

Vi vil gerne pille danskerbrillerne af her, men det er svært. For hvor mange har vist i de seneste uger, at de kunne være en alvorlig udfordrer til Jakob Fuglsang? Én. Egan Bernal.

Som CyclingNews skriver i deres formbarometer, hvad har så været det største minus for Jakob Fuglsang i år? At han ikke vandt en etape i Dauphiné, men måtte 'nøjes' med den samlede sejr.

Fuglsang og Bernal har ikke kørt ved samme løb i år, så vi får den første direkte sammenligning mellem de to til Touren. Set på favoritfeltet var Dauphiné et stærkere besat løb end Schweiz Rundt, og det gør udslaget på denne powerranking.