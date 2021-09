Nyheden om ekscykelrytteren Chris Anker Sørensens tidlige død rystede lørdag hele cykelverdenen.

En frygtelig ulykke, hvor Chris Anker Sørensen blev ramt af en varevogn, mens han var ude og se på den kommende cykelrute før VM i Belgien. Men tragedien i den belgiske by Zeebrugge er ikke den eneste, som Chris Anker Sørensens familie har været udsat for.

Før Chris Anker Sørensen kom til verden, mistede hans forældre et teenagebarn, som var ude på en træningstur. En frygtelig skæbne, som Chris Anker Sørensen har beskrevet bogen 'Brødre på landevejen' fra 2018 sammen med sin bror Allan.

»Jeg så helt vildt op til min storebror, Flemming. Han var fire år ældre end mig. Han gik til cykling, så jeg begyndte også, men Flemming blev dræbt på en cykeltur i 1981, da han var 13 år,« lyder det fra Chris Anker Sørensens bror Allan i bogen fra 2018.

Flemming og deres far, Poul, var sammen på cykeltur, da ulykken indtraf. Poul er ikke Flemming og Allans biologiske far, men han er Chris Anker Sørensens biologiske far.

Det var lige blevet sommerferie for de to brødre, og det betød en masse cykling, men Allan var ikke med dem på cyklerne den dag, fordi han skulle køre løb dagen efter og spare sine kræfter til det.

»Flemming havde ikke friweekend, så min far og han kørte altså en træningstur. Min far lå forrest, og som jeg har hørt det, var Flemming 30-50 meter bagefter på sin cykel. Bilisten sagde efterfølgende, at Flemming slog et slag ud på vejen og derfor blev ramt af bilen, men ingen ud over bilisten ved reelt, hvad der skete. Flemming blev kørt på hospitalet og lagt i respirator,« fortæller Allan yderligere.

Seks dage efter slukkede lægerne for respiratoren, og det var først der, at det gik op for Allan, at han ikke kom til at se sin bror igen.

Allan forklarer, at det efterfølgende var en svær tid for sine forældre, og at Flemmings død skabte et stort tomrum.

Chris Anker Sørensen blev født to år efter Flemmings død, og han begyndte at se op til sin bror Allan, og derfor startede Chris Anker Sørensen også til cykling.

Yderligere fortæller han i bogen, at hans mor pakkede ham meget ind i vat. Han skulle skrive en sms om, hvor han var, og hvis han var styrtet, skulle han skrive til hende, at alt var godt, og at han ikke var kommet alvorligt til skade. Hun blev altid meget nervøs, når Chris Anker Sørensen var styrtet på en etape.

Trods Flemmings død betød det ikke, at familien tabte interessen for cykelsporten, og familien så altid Tour de France sammen. Senere hen var det familien, som så Chris Anker Sørensen i Tour de France.

Chris Anker Sørensen stoppede som elitesportsudøver tilbage i 2018, hvor han efterfølgende agerede vært og cykelekspert, når der var cykling på TV 2. Hvilket også var årsagen til hans tilstedeværelse i Belgien.

Det var på en cykeltur, at Chris Anker Sørensen kolliderede med en varevogn.

B.T. har været i kontakt med Fien Maddens, der er talsperson for anklagemyndigheden i Brugge.

»Han kom kørende langs vejen på en cykelsti, og da han skulle krydse vejen, blev han ramt af en varevogn. Der er ikke noget, der tyder på, at føreren af varevognen har gjort noget ulovligt. Han har heller ikke været påvirket af hverken alkohol eller narkotika,« fortæller hun.

Ifølge den belgiske journalist Hans Vandeweghe er området, hvor ulykken skete, »ekstremt farligt«. På Twitter skriver han, at stedet er dårligt egnet til cyklister.

»En udenlandsk cyklist død i et område, som jeg godt kender – havnen i Zeebrugge, ekstremt farlig, forvirrende og dårligt egnet til cyklister – er ikke en tilfældighed,« skriver han blandt andet.

Lørdag aften og søndagen igennem er Chris Anker Sørensen blevet hyldet både i medierne og på de sociale medier. Han er blevet hyldet af kollegaer, tidligere cykelkammerater og fans. Chris Anker Sørensen blev blandt andet hyldet for sin karriere og for sin personlighed.

Chris Anker Sørensen efterlader en hustru og to børn.