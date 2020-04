»En katastrofe for København.«

De helt store ord tages i brug, hvis EM i fodbold glider København af hænde på grund af sammenfaldet med Tour de France i sommeren 2021.

Bag vurderingen står sponsorekspert Simon Bastiansen, og han er - sammen med resten af den danske sportsverden - vidne til en nervepirrende forhandling i magtens korridorer.

Senest torsdag skal DBU beslutte, om København fortsat vil lægge billet ind på at blive værtsby for EM til næste år, som er rykket på grund af coronakrisen.

Christian Eriksen efter danmarks kvalifikation til EM. Efter planen skal Danmark spille tre hjemmekampe i Parken ved EM 2021. Foto: Lars Poulsen Vis mere Christian Eriksen efter danmarks kvalifikation til EM. Efter planen skal Danmark spille tre hjemmekampe i Parken ved EM 2021. Foto: Lars Poulsen

Et kig i kalenderen viser, at der burde være fin plads til både EM og Tour de France i Danmark næste sommer.

Når årets første gule trøje skal findes efter en enkeltstart i København den 2. juli, er sidste EM-kamp på dansk jord for længst spillet.

Men problemet er, at både ASO - arrangøren af Tour de France - og det europæiske fodboldforbund Uefa gør krav på massiv synlighed i København i sommeren 2021.

»Det er et clash på rettigheder. Vi taler om kampagner, partnerskaber, aktivering og reservationer for mange penge. Det er et kæmpe puslespil, og der bliver kigget dybt ned i kontrakterne lige nu,« siger Simon Bastiansen, direktør i MTKTG.

Sat på spidsen er essensen i problematikken, at ASO vil male København gul - både før, under og efter Tour de France-starten, mens Uefa har samme plan for København, hvor eksempelvis fanzoner skal sikre EM-synlighed, lang tid efter slutrunden foregår på dansk jord.

»Uefa og ASO er sig selv nærmest. Hver især prøver at få de bedste betingelser og aftaler med landene og hovedstæderne. Men det er klart, at Tour de France lige nu sidder med jokeren. De var der først - så de har alt på det tørre og kan læne sig tilbage,« vurderer Simon Bastiansen.

Manden i midten er overborgmester i København Frank Jensen (S). Han arbejder i disse dage i mæglerrollen hårdt for at lande en løsning, der tilgodeser både Uefa og ASO.

Begge organisationer klapper i og vil - i lighed med DBU - ikke sige noget om status på forhandlingerne.

Danske Jakob Fuglsang er blandt de store stjerner, der efter planen gæster Danmark ved næste års Tour de France - den nordligste grand départ i historien. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Danske Jakob Fuglsang er blandt de store stjerner, der efter planen gæster Danmark ved næste års Tour de France - den nordligste grand départ i historien. Foto: MARCO BERTORELLO

Jakob Høyer, kommunikationschef i Dansk Boldspil-Union, oplyser, at der først er nyt på torsdag.

Frank Jensen ønsker heller ikke at stille op til interview, men har på Twitter i dag skrevet følgende udmelding i en korrespondance om EM og Tour de France:

'Vi knokler i København for at sikre, at vores by kan være værtsby for både EM2021 og Tour de France. Vi vil skabe en sommer, som vi aldrig glemmer i 2021.'

Imens har de tungeste koryfæer blandet sig i debatten for at lægge pres på instanserne.

Senest har Michael Laudrup til DR kaldt EM i København for en ‘mulighed, vi under ingen omstændigheder må opgive’.

Situationen er da næsten heller ikke til at bære, hvis det bliver til en dansk aflysning, fastslår Simon Bastiansen:

»Vi havde tilkæmpet os det her EM, og kommercielt er en aflysning en katastrofe for København. Vi mister så meget brandingværdi og kommercielt, hvis der ikke bliver et EM,« siger han og fortsætter:

»Men jeg er sikker på, at DBU vil kæmpe med næb og klør for at holde fast i slutrunden.«