En cykelrytter labber de sidste dråber fra drikkedunken i sig, ser en heppende fan i rabatten og kaster plastikflasken ud til tilskueren.

Det er sket tusindvis af gange før. Det er en elsket tradition, der på simpel vis binder stjerner og fans sammen. Men nu er det forbudt.

Ifølge helt nye regler fra Den Internationale Cykelunion, UCI, er det ikke længere tilladt at kaste drikkedunke uden for de såkaldte affaldszoner i cykelløb.

Det var præcis, hvad schweiziske Michael Schär gjorde søndag i Flandern Rundt, men det allerede nu verdenskendte flaskekast fik alvorlige konsekvenser. Schär blev smidt ud.

Her forbryder Michael Schär sig mod de nye UCI-regler. Få minutter senere blev schweizeren smidt ud af Flandern Rundt 2021.

Siden har cykelstjerner, eksperter og fans raset vidt og bredt over den hårde dom, og nu taler Michael Schär for første gang om episoden.

I et længere Instagram-opslag forklarer AG2R-rytteren, hvordan han selv modtog en dunk fra en professionel, da han oplevede Tour de France som barn i 1997. Det ændrede hans liv.

»Jeg fik en dunk fra en professionel. Det her lille stykke plastik fuldendte min besættelse af cykelsporten. Da jeg kom hjem, var dunken en evig påmindelse om, hvad min drøm var.«

På tv-billederne fra søndagens Flandern Rundt kunne man se, at 34-årige Michael Schär kastede dunken ud til en tilskuer, som aktivt gestikulerede for at modtage flasken.

Michael Schär. Foto: JOSE JORDAN

»Under rolige øjeblikke i løb beholder jeg altid min tomme vanddunk, indtil jeg ser nogle børn i vejsiden. Så kaster jeg den forsigtigt til dem,« skriver Michael Schär og fortsætter:

»For to år siden gav jeg en dunk til en pige i vejkanten. Hendes forældre har siden fortalt mig, at hun ikke bare blev glad den dag. Hun taler stadig om det. Måske vil hun også blive cykelrytter en dag.«

Schweizeren forklarer til sidst i sit opslag, at den fine gestus fra rytter til fan er en af de ting, han elsker mest ved sporten. Og kolleger og fans i tusindvis er klar med støttende ord på Instagram og andre sociale medier.

En af dem er cykelikonet Chris Froome (Israel Start-Up Nation), som skriver: 'Hvad er der blevet af vores sport?' En anden profil, Ineos-rytteren Richie Porte, undrer sig over, hvad UCI har gang i med den nye regel:

»Godt skrevet, ven! Mon der findes et styrende organ, der er mere ude af trit med sin egen sport?«

