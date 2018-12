Sky trækker stikket ud af cykelsporten, og det kan få afgørende betydning, mener ekspert.

Det kom som en stor nyhed onsdag morgen, da Sky offentliggjorde, at man ikke længere vil investere i cykelsporten.

Og allerede ved udgangen af 2019 er det endeligt slut. Det kommer en smule bag på cykelekspert Jesper Worre.

»Det kommer bag på mig, at det er sket med så kort varsel. Også selvom der er over et år til. De har nemlig lagt store planer for fremtiden, og derfor synes jeg ikke, det har ligget i kortene,« fortæller Jesper Worre til B.T. Sport.

Team Sky. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Team Sky. Foto: MARCO BERTORELLO

Team Sky har domineret i cykelsporten siden 2010 og har blandt andet vundet seks samlede sejre i Tour de France.

Sky har tilmed investeret med omkring 250-300 millioner danske kroner til holdet. Det bliver dog langt fra nemt at finde en ligeså stor økonomisk kapacitet i fremtiden.

»Holdet har lige nu den største kapacitet. Jeg er sikker på, at de finder en ny sponsor og kører videre. Men jeg har svært ved at forestille mig, at de finder en sponsor med samme økonomi, fordi det her er den største investering nogensinde. Det vil i så fald betyde, at det bliver svært - nærmest umuligt - at fastholde samme niveau,« mener Jesper Worre.

Hvis det ikke lykkedes for holdet at finde den samme økonomi, kan det derfor få betydning for cykelsporten generelt.

Sky har været sponsor siden 2010. Foto: GLYN KIRK Vis mere Sky har været sponsor siden 2010. Foto: GLYN KIRK

»Det gør måske ikke noget, at de får lidt færre penge at arbejde med. Det vil betyde, at der bliver mere spænding og konkurrence i cykelsporten. Det vil faktisk også glæde mit sportshjerte: At dem, der har mulighed for at vinde Touren, kører på forskellige hold.«

Selvom det altså vil øge spændingen i cykelsporten, bør man ikke glemme Skys enorme betydning for cykelsporten, som de samtidig har ændret på deres vej til toppen, mener Jesper Worre.

»Det er den største sponsor nogensinde. Resultatmæssigt har de præsteret rigtig flot. De har også ændret mange ting og flyttet grænser. Blandt andet var det dem, der begyndte at sende rytterne på træningslejr i hele sæsonen, som man førhen kun gjorde før sæsonen, hvorefter rytterne skulle cykle sig i form. Samtidig har de også øget bemandingen på holdet, hvilket har betydet, at de andre hold har måtte gøre det samme. De har gjort cykelsporten mere professionel,« lyder det afsluttende for Jesper Worre.

Hos Team Sky har Bradley Wiggens, Chris Froome og Geraint Thomas vundet Tour de France.