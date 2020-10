Mens verden lukker ned under corona-virussens anden bølge, raser tilfældene i Italien, hvor der søndag køres sidste etape af Giro d'Italia.

Lørdag blev der sat nu rekord med mere end 19.600 nye tilfælde på et enkelt døgn, og flere steder i landet er der indført udgangsforbud, hvilket har skabt store uroligheder i blandt andet Napoli.

I Milano, hvor Giro d'Italia slutter, og der er indført udgansforbud mellem klokken 23.00 og klokken 05.00, eksploderer tilfældene også.

Men det lykkedes det italienske cykelløb at komme i mål, selvom jorden har skælvet af flere omgange undervejs med corona-tilfælde. Midt under løbet var det så slemt, at flere ryttere følte sig usikre ved at køre videre og mest af alt ville hjem. En af dem var Lotto-Soudal-rytteren Thomas De Gendt.

Der har været travlt for corona-medarbejderne under Giro d'Italia. Foto: LUCA ZENNARO

»Det går i den forkerte retning. Jeg føler, at organisationen bag Giroen forsøger at skjule ting for os. For at være helt ærlig, så kan jeg ikke rigtig fokusere på løbet efter nyheden om de 17 smittede betjente,« sagde han til Sporza for 10 dage siden, hvor 17 motorcykelbetjente, der fulgte motionsløbet Giro-E, blev testet positiv.

På det tidspunkt varslede holdet EF Pro også, at man burde droppe den sidste uge af Giroen, men på trods af det store postyr og i alt 29 tilfælde af coronavirus til løbet, synes afdelingslæge på Infektionssygdomme ved Aarhus Universitetshospital Christian Wejse, at det var det rigtige at afvikle løbet.

»Vi står midt i en stor pandemi, og så vil der være smittede også til sådan en begivenhed. Jeg synes, man har gjort store anstrengelser for at begrænse det mest muligt, og det er det, som man kan gøre. Cykelløb kan man ikke håndtere, som man har håndteret basketball for eksempel,« siger Christian Wejse.

Undervejs var planen, at ryttere og stab skulle testes før Giro-starten og under løbets to hviledage, men de mange tilfælde gjorde, at løbets aktører blev testes meget hyppigere undervejs, og det lykkedes faktisk at begrænse smitten.

Derfor skal man undgå, at det udvikler sig til en supersprederbegivenhed, men det synes jeg ikke er tilfældet her. Christian Wejse, afdelingslæge på Infektionssygdomme ved Aarhus Universitetshospital

Men undervejs var det usikkert, om man overhovedet ville nå hele vejen til Milano, og nu skal du holde tungen lige i munden.

Først blev Mitchelton-Scott-stjernen Simon Yates testet positiv, og få dage efter var fire stabsmedlemmer fra holdet det også, så man valgte at trække sig. Det samme skete på Jumbo Visma efter Steven Kruijswijk også afleverede en positiv test.

Derudover blev Sunweb-stjernen Michael Matthews smittet, ligesom UAEs Fernando Gaviria blev det. Hos AG2R-La Mondiale blev to stabsmedlemmer smittet, mens Ineos og Astana har haft et tilfælde hver.

»Det næstbedste er at forsøge at gøre det så smittefrit som muligt, teste løbende og prøve at gøre, hvad man kan, så det ikke spreder sig mellem holdene. Det er nok ikke muligt at komme fuldstændig i nul, og man må påregne, at der er en kalkuleret risiko,« siger Christian Wejse.

»Det er teoretisk muligt, men ikke højt sandsynligt,« siger Christian Wejse om corona-smitte blandt rytterne i feltet. Foto: LUCA BETTINI

»Men de her ryttere får jo næppe et alvorligt forløb, hvis de bliver smittet, så det behøver man ikke være bange for. Man skal bare undgå at bidrage til pandemien ved at lave supersprederbegivenheder, men det her er ikke forbundet med kæmpe individuel risiko for rytterne.«

Dertil skal man tilføje, at der kun er en ret lille risiko for, at rytterne smitter hinanden i feltet.

Også selvom de »snotter, spytter, og ja, praktisk talt savler på hinanden dagen lang,« som Jakob Fuglsang forklarer det.

»Det er teoretisk muligt, men ikke højt sandsynligt. Det kan godt lade sig gøre, hvis der sidder en superspreder i feltet, men den risiko vil jeg kategorisere som meget lille. Det med, at det er flest stabsmedlemmer, der er smittet, indikerer jo, at smittespredningen i mest af alt foregår ved tæt kontakt indenfor.«

Selvom Christian Wejse forklarer, at det ikke er decideret farligt for rytterne, vil der altid være et andet aspekt med i overvejelserne: det moralske.

For har man ikke et ansvar over for det omkringliggende samfund ved ikke at bidrage med at sprede virussen?

»Jo, det har man da helt klart. Derfor skal man undgå, at det udvikler sig til en supersprederbegivenhed, men det synes jeg ikke er tilfældet her. Men det er da en overvejelse værd, om man skulle aflyse,« siger Christian Wejse.

»Utrolig mange ting bliver aflyst for tiden, men jeg tror, at et cykelløb går i kategorien af ting, som kan holdes i gang med en relativt lille risiko.«

Og det gjorde det.

Faktum er, at Giroen klarede sig igennem på trods af de mange klask undervejs, hvilket må siges at være en kæmpe sejr for den italienske rundtur.