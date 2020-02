Han var tæt på Jakob Fuglsang hver eneste dag. Fem måneder i træk. Og Inge-Jarl Clausen er ikke i tvivl.

»Det er totalt usandsynligt. Da jeg arbejdede med ham, blev han dopingtestet hver dag. Han var helt klar på sådan noget. Han er helt ren.«

Sådan siger den norske cykeltræner til TV 2 Norge i kølvandet på historien om Jakob Fuglsang fra søndag aften.

En hemmelig rapport kæder den danske cykelstjerne sammen med den berygtede læge Michele Ferrari.

Jakob Fuglsang har ikke selv kommenteret på historien. Foto: Ander GILLENEA Vis mere Jakob Fuglsang har ikke selv kommenteret på historien. Foto: Ander GILLENEA

Michele Ferrari har fået karantæne på livstid fra cykelsporten og var omdrejningspunktet i den tidligere Tour de France-vinder Lance Armstrongs dopingprogram.

Fuglsang skulle angiveligt være set med dopinglægen i Sydfrankrig, hvor han har kørt såkaldte scooterintervaller bag ham, men rapporten har dog ikke kunnet konkludere, at der kan knyttes en forbindelse mellem Jakob Fuglsang eller andre Astana-ryttere og Michele Ferrari.

Det var i 2015, at Inge-Jarl Clausen arbejdede sammen med danskeren, og han kalder beskyldningerne for 'ren mudderkastning'.

Ifølge ham kom Fuglsangs fremgang sidste sæson som kulmination på alt det arbejde, de to startede sammen for snart fem år siden.

Der er blevet bygget på, og Inge-Jarl Clausen nægter at tro på, at danskeren har taget ulovlige midler i brug, ligesom han heller aldrig har hørt rygter om, at det skulle være sket.

»Jeg så ham hver dag, og der var ingen tegn i huden, i øjnene, der var ikke spontane bevægelser, som for nogle er tegn på dopingbrug. Han er ikke typen. Han er typen, der cykler, indtil der er sne på vejen,« lyder det fra den tidligere træner.

Undersøgelsen af danskeren blev startet under en sæson, som Jakob Fuglsang selv har beskrevet som den bedste i karrieren. Her vandt han blandt andet monumentet Liège-Bastogne-Liège og Critérium du Dauphiné, ligesom han fik en række flotte podieresultater i forårsløbene og vandt karrierens første grand tour-etape, da han sejrede på 16. etape af Vuelta a España.

Mens Jakob Fuglsang selv endnu ikke har kommenteret beskyldningerne, har hans hold, Team Astana, gjort det mandag eftermiddag. Det kan du læse mere om her.