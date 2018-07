Den sidste bjergetape i årets Tour de France var ren Rog n' roll!

Og forsangeren var slovenske Roglic (LottoNL-Jumbo), der dominerede den imødesete kongeetape og var instruktøren bag det, der skulle blive et forløsende og betagende klassementsdrama.

Og et drama, der gør, at Geraint Thomas' (Team Sky) samlede Tour-sejr stadig ikke er helt sikret inden lørdagens 31 kilometer lange enkeltstart.

De to enkeltstartsfænomener Tom Dumoulin og Primoz Roglic er nu henholdvis 2.05 og 2.24 minutter efter Geraint Thomas. Og selvom den walisiske Sky-kaptajn selv kører en stærk enkeltstart, skal der ikke mere end et uheld til, at førertrøjen skifter ejermand inden søndagens paradekørsel på Champs Elysées.

»Jeg tager intet for givet. Der er stadig en hård dag lørdag, men jeg er da glad for at have en 'buffer' på to minutter. Det er ihvertfald bedre end at være to minutter bagefter. Men intet er nogensinde afgjort i denne sport - især ikke når jeg er involveret,« lød det efterfølgende fra Geraint Thomas, der nok hentydede til karrierens mange styrt.

Primoz Roglic - den tidligere elite-skihopper, der først som 21-årig begyndte at køre cykelløb - vandt kongeetapen fra Lourdes til Laruns efter en pragtpræstation både opad og nedad.

På Tourens sidste bjerg, Col d'Aubisque, var det Roglic, der rystede favoritgruppen med et hårdt angreb, der endelig afslørede huller i Team Sky-rustningen.

For af Sky-drengene var det kun løbets førertrøje, Geraint Thomas, der kunne følge med og pludselig sad han alene sammen med løbets nummer to, Tom Dumoulin (Sunweb), Roglic og dennes holdkammerat Steven Kruijswijk.

Desværre løb Roglic tør for stigningsprocenter på Col d'Aubisque, og den detroniserede Tour-konge, Chris Froome, nåede at få kontakt til de førende igen. Men så måtte den forhåndværende skihopper bare angribe ned ad bjerget. Og det gjorde han i den grad.

En halsbrækkende nedkørsel ned ad de tågeindhyllede og snoede bjergveje blev kørt med en dødsforagt, så man som tilskuer indimellem glemte at trække vejret.

Konkurrenterne kunne ikke følge med - heller ikke da Froome i sin nye rolle som hjælperytter lagde sig i front af forfølgergruppen - og 28-årige Roglic kom alene til målbyen, Laruns, og sikrede sig karrierens anden etapesejr i Tour de France. Én af nyere tids mest imponerende Tour-sejre.

»Alle var virkelig trætte, men jeg kunne mærke, at jeg havde diamanter i benene, og så var det dumt ikke at udnytte det. Så jeg kørte bare,« sagde Roglic, der i lørdagens enkeltstart både skal forsøge at gøre krav på Tom Dumoulins andenplads og holde Chris Froome ude af af podiet.

»Sådan noget tænker jeg ikke på. Jeg fokuserer kun på mig selv. Og jeg er ligeglad med hvilke navne, der står foran eller bagved mit navn i den samlede stilling,« lød det fra den kølige slovener.

Lørdagens 31 kilometer fra Saint-Pée-sur-Nivelle til Espelette byder på flere hidsige bump. Eksempelvis tre kilometer fra målet, hvor rytterne skal op ad Col de Pinodieta, der over 900 meter i snit stiger med 10,2 procent.