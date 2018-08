I klippet herover kan du se, hvordan det så ud efter det voldsomme styrt. Vi advarer om stærke billeder.

Efter sit grimme styrt lørdag under San Sebastian, er Team Sky-rytteren Egan Bernal, der blev slået bevidstløs, nu blevet undersøgt.

'Egan har fået en alvorlig ansigtsskade. Han er vågen, og han taler. Han har været igennem en foreløbig scanning for at blive undersøgt for yderligere skader, og han har brækket næsen og fået en skade i ansigtet. Han vil blive undersøgt af ansigtsspecialister og skal blive natten over til observation og yderligere behandling,' skriver Team Sky i en pressemeddelelse om den 21-årige colombianske cykelrytter.

Bernal kørte årets Tour de France.

Efter styrtet blev han tilset af både holdets læge og ambulancereddere, og der blev lagt et hvidt klæde over hans ansigt, ligesom Bernal fik en halskrave på.

Styrtet skete med 20 kilometer til målstregen, og også Ion Izagirre og Mikel Landa var involveret.

Egan Bernal var under årets Tour de France en fornem hjælperytter for Chris Froome og Geraint Thomas.

Dagens løb blev vundet af Quick-Step-rytteren Julian Alaphilippe.