Det så mere end bare almindelig voldsomt ud, da Simon Carr styrtede ved mandagens etape af Tirreno-Adriatico.

Den britiske EF Education-Nippo-rytter overså en forhindring midt på vejen og kørte direkte ind i et helleanlæg.

Samtidig smadrede han ind i et skilt og blev sendt voldsomt i asfalten.

Styrtet var opsigtsvækkende, men endnu mere var det, at den 22-årige rytter satte sig op på sin cykel igen i de efterfølgende godt 58 kilometer hele vejen til mål i Lido di Fermo.

Efter etapen kammede det over med kommentarer til Simon Carr efter det skrækkelige styrt. Du kan læse et udpluk Twitter-reaktioner her.

Hold da op, det var et modbydeligt styrt.

Spillede Simon Carr rugby som ung? Hold da op et slag, han fik, og imponerende at han kan komme op igen.

Hvordan i alverden lykkedes det Simon Carr at gennemføre etapen i dag?

Simon Carr viser os igen, at professionelle cykelryttere ikke er lavet af det samme stof som os.

Tosset at Simon Carr fortsætter efter sådan et styrt. Kæmpe kriger.

Carr kørte i mål som nummer 162 på etapen.