Han sidder storsmilende på cyklen iklædt en orange Ineos-dragt.

Og der er da også stor grund til begejstring hos Egan Bernal, der endelig er tilbage på vejene efter et voldsomt styrt.

'Den lykkeligste dag i mit liv. Efter to måneder og 20 brækkede knogler, er jeg her. Og jeg vil have mere,' skriver cykelstjernen i et opslag på Instagram.

Bernal fik en frygtelig start på 2022, da han under en træning på sin enkeltstartcykel kørte ind i bagenden på en parkeret bus og styrtede grimt. Et styrt, der var tæt på at koste ham livet, og han var i stor fare for at blive lam i begge ben.

Som han selv nævner, kostede det ham 20 brækkede knogler og to kollapsede lunger. Han er desuden blevet opereret to gange for brud på rygsøjlen.

Cykelstjernen var indlagt i to uger, men nu går det altså så meget fremad, at han atter er at finde på landevejene. Og humoren er da også intakt hos Bernal, der har delt et klip fra den ene træning.

'Anden dag på cykel done. Enten har jeg ikke tabt meget niveau, eller også har de andre ikke forbedret sig,' lyder det kækt fra colombianeren, der vandt Tour de France i 2019.

Hvordan det går i år, og om han stiller til start, må tiden vise. For de alvorlige skader har efterladt stor tvivl om Bernals sæson, hvor planen var at han skulle deltage i netop det store franske løb som et af årets helt store mål.

I det sydamerikanske hjemland var der i starten ikke blot bekymringer for, om cykelstjernen kunne fortsætte sin karriere, men også om han overhovedet ville komme sig oven på ulykken.

Noget, der dog indtil videre – heldigvis – går godt.