Jakob Fuglsang vandt lørdag et af sportens allermest prestigefyldte cykelløb, og snart kan han følge op med en sejr i Giro d'Italia.

Ekspertkommentator hos Eurosport Thomas Bay mener nemlig, at han skal regnes som en af de tunge favoritter til løbet.

»Han er absolut en af favoritterne. Han sloges jo med dem (i Lombardiet Rundt, red.), som han også skal slås med i Giroen. Mange af de andre klassementsryttere kører jo Critérium du Dauphiné og skal køre Tour de France i stedet for.«

Fuglsang vandt lørdag endagsklassikeren Lombardiet Rundt. Løbet er et af blot fem monumenter, og de betragtes som de mest prestigefyldte løb i cykelsporten, hvis man ser bort fra de tre Grand Tours og VM.

Fuglsang kørte i mål i ensom majestæt, da han fløj fra George Bennett på den allersidste bakke. Løbets helt store favorit, Remco Evenepoel, udgik efter et voldsomt styrt, hvor han røg ud over en bro. Han er sluppet med et bækkenbrud og en punkteret lunge – skader, der dog holder ham ude resten af sæsonen.

Han var ellers en af Fuglsangs helt store konkurrenter til den samlede sejr i Giro d'Italia. Dermed peger pilen i endnu højere grad på Fuglsang. Det på trods af at hans bedste resultat i en Grand Tour blot er en samlet syvendeplads i Tour de France i 2013.

De manglende topplaceringer i de tre ugers etapeløb bekymrer dog ikke Thomas Bay.

»Han er blevet klogere og er stærkere end nogensinde før. Hans niveau alene er nok til, at han kan sidde med helt fremme.«

Giro d'Italia køres fra 3. til 25. oktober. Det starter i den weekend, hvor Lombardiet Rundt sædvanligvis afvikles, men coronaen har vendt op og ned på hele kalenderen. Giro d'Italia køres normalt i maj.