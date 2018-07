Fernando Gaviria og André Greipel blev deklasseret efter sammenstød under spurten på 8. etape af Touren.

Bølgerne gik højt, da spurten om at komme først over målstregen på 8. etape af Tour de France satte ind.

Og der gik lidt for meget kamp i den for Fernando Gaviria (Quick-Step) og André Greipel (Lotto-Soudal), der var i fysisk kontakt flere gange under spurten og brugte deres hoveder til at stange ud efter hinanden.

De to ryttere, der blev nummer to og tre på etapen, er blevet deklasseret efter spurten.

Det viser den officielle resultatliste på Tourens hjemmeside, der har placeret Greipel som nummer 92 og Gaviria som nummer 93 og dermed bagest af de ryttere, der kom ind sammen med vinderen.

André Greipel og Fernando Gaviria blev henholdsvis to og tre på lørdagens etape, men figurerer ikke længere resultatlisten for 8. etape. Foto: letour.fr Vis mere André Greipel og Fernando Gaviria blev henholdsvis to og tre på lørdagens etape, men figurerer ikke længere resultatlisten for 8. etape. Foto: letour.fr

Dermed taber de to vigtige point i kampen om den grønne trøje, som lige nu føres af Peter Sagen (Bora), der blev nummer fire på lørdagens etape, men rykkes op som nummer to og har samlet 277 point.

Gaviria ligger stadig nummer to i den samlede stilling om pointtrøjen med 214 point, mens Greipel rykker ned som nummer seks med 95 point. Efter fredagens etape havde tyskeren fjerdepladsen.

André Greipel er selv uforstående over for, at han skulle fjernes fra resultatlisten. Det melder den tyske sprinter på Twitter.

nothing more to say about that decision of the jury-when you do your sprint you keep a line-I have no eyes in my back and I don’t let myself get pushed out of the way from nobody-hard to accept to get already robbed for the stage win and now the commissaries even take away 2nd??? — Andre Greipel (@AndreGreipel) July 14, 2018

'Ikke andet at sige om juryens beslutning. Når du sprinter, holder du en linje. Jeg har ikke øjne i nakken, og jeg lader mig ikke blive skubbet ud af position af nogen. Svært at acceptere at blive frarøvet en etapesejr, og nu vil kommissærerne endda tage min andenplads?', skriver Greipel.

8. etape blev vundet af hollænderen Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo), der ligger nummer tre i den samlede stilling om pointtrøjen.

/ritzau/