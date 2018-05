Tim Wellens spurtede sig til sejren på Sicilien, hvor Chris Froome (Sky) tabte tid på de sidste kilometer.

Belgieren Tim Wellens (Lotto Soudal) triumferede på 4. etape af Giro d'Italia, som tirsdag ramte Italien efter tre etaper og en hviledag i Israel.

Efter mere end 200 kilometers kørsel på Sicilien kom belgieren først over målstregen, da han holdt sig foran Michael Woods (Cannondale) og Enrico Battaglin (LottoNL-Jumbo).

Det var 21. gang i karrieren, at Tim Wellens vandt et professionelt cykelløb.

Som følge af både styrt og et højt tempo kom en lang række ryttere først i mål i sekunderne efter de forreste. Blandt dem var Chris Froome (Sky), der er en af favoritterne til den samlede sejr i løbet.

Et mindre udbrud havde kørt foran feltet i en stor del af den småkuperede etape, men med lidt over 13 kilometer tilbage af løbet var feltet samlet igen.

Den opadgående rute frem mod målstregen indbød til angreb, og Valerio Conti (UAE) tog chancen og skabte et forspring på et halvt minut i løbet af to kilometer.

Selv om feltets størrelse blev reduceret af et styrt, blev Conti alligevel hentet, inden de smalle gader i Caltagirone forårsagede flere styrt og reducerede antallet af potentielle etapevindere yderligere.

Da der blev sprintet om etapesejren, kunne ingen holde samme kadence som Tim Wellens, der tog sin karrieres anden etapesejr i Giroen.

/ritzau/