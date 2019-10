Et helt år.

Så længe får danske Mads Pedersen lov til at iføre sig den mytiske regnbuefarvede trøje, der sidder på den regerende verdensmesters skuldre.

Mandag forklarede den 23-årige Trek-Segafredo rytter, at han glæder sig til at få lov til at køre i trøjen for første gang.

Det afslørede han blandt andet på en chat med dr.dks læsere, og nu er datoen fundet.

Mads Pedersen med sin medalje om halsen i Københavns Lufthavn. Foto: Anthon Unger Vis mere Mads Pedersen med sin medalje om halsen i Københavns Lufthavn. Foto: Anthon Unger

Det bliver på lørdag den 5. oktober i Belgien ved løbet Tour de L'Eurométropole.

Her stiller danskerens hold op med stjerner som blandt andet belgieren Jasper Stuyven og altså Mads Pedersen.

Faktisk vandt sidstnævnte løbet i 2018, hvilket betyder at han også bliver udstyret med rygnummer et ved løbet.

Mads Pedersen er den første dansker nogensinde, der vinder guld ved eliteherrernes linjeløb til VM.