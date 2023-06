Det nøjagtige forløb under den tragiske ulykke, som endte med at koste den 26-årige cykelrytter Gino Mäders liv, er endnu ikke fastlagt.

Den forfærdelige hændelse ved femte etape af Schweiz Rundt resulterede i, at fredagens etape blev aflyst, og i stedet kørte alle holdene en kort mindeetape for den afdøde schweizer.

Politiet i schweiziske Graubünden forsøger i øjeblikket at stykke hændelsesforløbet sammen, men det står stadig ikke klart, hvad der præcist skete på den skæbnesvanger etape, da der ingen tv-billeder er af styrtet.

Derfor efterlyser politiet nu vidner til den forfærdelige ulykke.

Samtidigt er den offentlige anklagemyndighed gået i gang med at efterforske sagen.

Det tragiske dødsfald har fået Gino Mäders hold Bahrain Victorious til at trække sig fra resten af løbet efter at have kørt en kort mindeetape fredag.

Efterfølgende har det schweiziske Tudor-hold og Intermarché-holdet også trukket sig fra løbet, meddeler de begge på Twitter. Den danske mester Alexander Kamp fra Tudor kommer derfor heller ikke til start lørdag.

Danske Mattias Skjelmose kører i løbets gule førertrøje og har en føring på otte sekunder inden weekendens to afsluttende etaper.

Lørdagens etape bliver efter det tragiske dødsfald afviklet på en helt anden måde end den oprindelige plan var. Det kan du læse meget mere om HER.