'Livet kan ændre sig så pludseligt.'

Sådan skriver Lotto Soudal-rytteren Enzo Wouters i et opslag på sine sociale medier.

Mandag blev han - sammen med resten af holdet - ramt af et stort chok, da Bjorg Lambrecht kørte galt under Polen Rundt og mistede livet.

Siden er det væltet ind med hilsener, kondolencer og varme tanker til både det aføde 22-årige stortalent, hans familie og holdkammeraterne.

Og Enzo Wouters har delt et helt særligt og hjerteskærende glimt. For han har delt et billede fra mandag morgen, hvor han sidder ved siden af Bjorg Lambrecht.

'Om morgenen sad vi sammen til morgenmad, og nogle få timer senere...' skriver Enzo Wouters, der blot afslutter sætningen med en emoji der græder.

'Hvil i fred Bjorg,' skriver han derudover til billedet, som kan ses i bunden af artiklen. Efter tabet af holdkammeraten er der kommet mange hilsener til Enzo Wouters,

Ifølge cykelmediet Cycling News kørte Bjorg Lambrecht galt på cyklen under etapen og ramte en betonstruktur.

Der blev givet førstehjælp på stedet, men hans liv stod ikke til at redde.

'Den største tragedie der kunne ske for Bjorgs venner, familie og holdkammerater er sket. Hvil i fred Bjorg,' skrev Lotto Soudal på Twitter mandag aften, efter det var blevet meldt ud, at han var kørt til hospitalet efter et styrt.

Bjorg Lambrecht var et stort talent, som i juni forlængede kontrakten med Lotto Soudal, og som tidligere har vundet U23-udgaven af Liége-Bastogne-Liége.

Efter nyheden om det triste dødsfald kom ud, har mange store cykelstjerner udtrykt deres sympati. Blandt dem er Julian Alaphilippe, Geraint Thomas og Romain Bardet, og det kan du læse mere om her.