Inden længe begynder klassikersæsonen 2019, og 4. april venter den måske største af dem alle.

Her køres Paris-Roubaix, og dette års udgave bliver med en hyldest til belgiske Michael Goolaerts, der mistede livet efter et styrt i Paris-Roubaix sidste år.

På løbets anden sektion af pavéer (sektor 28 - Briastre-Viesly) er der placeret et monument for Michael Goolaerts på det sted, hvor han fik hjertestop og mistede livet.

Det skriver Paris-Roubaix på sin hjemmeside.

Michael Goolaerts. Arkivfoto. Foto: DAVID STOCKMAN

Michael Goolaerts var 23 år, da han sidste år kørte sit første Paris-Roubaix.

Her var han en del af et styrt på det føromtalt pavéstykke cirka 150 kilometer fra mål.

På tv-billeder kunne man se Goolaerts ligge livløst i kanten af vejen, hvor han modtog lægehjælp for sit hjertestop. Samme aften viste det sig dog at have været nytteløst.

Goolaerts kørte for Veranda’s Willems - Crelan Pro Cycling Team, der i dag er blevet overtaget af hollandske Roompot-Charles.

Holdkammeraterne holder et øjebliks stilhed under løbet Brabantse Pijl tre dage efter Michael Goolaerts død. Foto: DAVID STOCKMAN

Dette års Paris-Roubaix-rute bliver eller nogenlunde magen til sidste års udgave.

Der er gensyn med den famøse brostensstykker i Arenberg-skoven, Mons-en-Pévèle og Carrefour de l'Arbre.

Ruten bliver på 257 kilometer, hvor rytterne skal forcere i alt 54,5 kilometer brosten.

Ved sidste års Paris-Roubaix fik danskerne ingen hovedrolle. Matti Breschel blev bedste dansker på en 35. plads. Historisk er bedste danske resultat i Paris-Roubaix en femteplads. Lars Michaelsen blev nummer fem i 2002 og 2005, men Lars Bak blev femmer i 2011.