Corona-pandemi, jura-slåskamp med EM i fodbold, OL-kalender-koks og så en intern krig på Københavns Rådhus om hele molevitten.

Den danske Tour de France Grand Départ i 2021 er ramt af et kæmpe kaos, der blev yderligere forværret torsdag.

Her nåede forvirringen nye højder, da den franske lokalavis Le Telegramme afslørede, at Tour-arrangøren, ASO, undersøger muligheden for, at den 'danske' Tour de France-start i 2021 skal afholdes i Bretagne. En bombe, den danske Tour de France-enhed ikke kendte til.

»Vi kommer med en samlet melding, når der foreligger en konkret løsning – hvilket forventeligt sker inden for de nærmeste uger,« lyder meldingen fra direktøren for Grand Depart Copenhagen, Alex Pedersen.

Danske Jakob Fuglsang er blandt de store stjerner, der efter planen gæster Danmark ved næste års Tour de France – den nordligste Grand Départ i historien. Foto: MARCO BERTORELLO

ASO havde ikke informeret den danske Tour de France-enhed om forespørgslen til Bretagne.

Rygtet fra den franske avis førte til et hasteindkaldt møde mellem repræsentanterne fra de danske kommuner, hvor Tour de France skal gå igennem, og den danske Grand Depart-enhed.

ASO, der har været lammet på grund af corona-pandemiens jernhårde greb om Frankrig, har dog ikke selv meldt noget konkret ud til danskerne.

Faktisk har organisationen endnu ikke svaret på det brev, overborgmester i København Frank Jensen (S) sendte til Tour-chef Christian Prudhomme 1. juli, hvor han afviste at rykke den danske start i København.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen, Københavns overborgmester, Frank Jensen, og erhvervsminister Rasmus Jarlov holder pressemøde om Tour de France på Københavns Rådhus, torsdag 21. februar 2019. Kronprins Frederik er også til stede. Foto: Mads Claus Rasmussen

En ting er dog sikkert. Danmark får den lovede Tour de France-start. Kilder tæt på de svære forhandlinger tegner to scenarier op. Enten rykkes Danmarks Grand Départ en uge eller et år – til 2022.

Begge scenarier kræver, at de tunge juridiske og kommercielle aftaler skal åbnes igen. En kompliceret manøvre, som dog – med politisk velvilje – er mulig, lyder vurderingen.

Senest i begyndelsen af august vil der ligge en endelig beslutning om den danske Tour de France-skæbne, men at Tour de France helt dropper Danmark, er ikke en mulighed, lyder den beroligende melding fra flere kilder, B.T. har talt med.

Dramaet fortsætter dog – og lige nu foregår der komplicerede forhandlinger mellem en række af verdens største sportsorganisationer – ASO, UCI (Det internationale cykelforbund) og IOC, Den Internationale Olympiske Komité.

Tour de France-direktør Christian Prudhomme, Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen og daværende erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) ved pressemødet om Tour de France i København i februar 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Problemerne har forfulgt den danske Tour de France-start, og der skulle måneders juridisk tovtrækning til at få styr på sammenfaldet mellem Tour de France og EM i fodbold på dansk grund i sommeren 2021.

7. maj kunne de danske cykelfans ånde lettet op, da Frank Jensen på et pressemøde fortalte, at Uefa og ASO var nået til enighed, så der var plads til begge arrangementer i København.

Men problemerne var langtfra ovre: Tour de France 2021 er nemlig endt som en lus mellem to negle mellem de udskudte kæmpeevents EM i fodbold og OL i Tokyo.

ASO, organisationen bag Tour de France, ringede for en måned siden til Frank Jensens kontor med en særlig forespørgsel. Man ville flytte den danske Tour de France start i 2021 fra 2. juli til 25. juni.

Ved at flytte datoerne kan rytterne i Tour de France efterfølgende deltage i det prestigefyldte OL-linjeløb, der sandsynligvis køres 24. juli 2021.

Der var dog ingen hjælp at hente. Den danske Tour de France-enhed skød forespørgslen ned med henvisning til, at arrangementet i så fald ramler sammen med den danske afholdelse af EM i fodbold.

'At ændre datoen vil lede til uoverkommelige juridiske knuder mellem København som by, Dansk Boldspil-Union og Uefa,' skrev Frank Jensen blandt andet i brevet til ASO, som B.T. har fået aktindsigt i.

Den danske afvisning har fået ASO til at lægge en ny plan. Den franske organisation og UCI har lagt pres på Den Internationale Olympiske Komité for at rykke herrernes linjeløb til OL.

Hvis linjeløbet flyttes en uge, vil kabalen gå op. Den danske Tour de France-start kan løbe af stablen uden at kollidere med EM-kampene på dansk grund, og de feterede Tour-stjerner kan i god tid flyve til Japan for at deltage i det bjergrige linjeløb på Mount Fuji.

Men Den Internationale Olympiske Komité er på ingen måde villig til at indgå i en forhandling, fortæller kilder til B.T.

Kalenderen for OL i Tokyo er hugget i granit, og rækkefølgen og de specifikke datoer for begivenheder og medaljeceremonier er angiveligt så fastlåst og logistisk umulig at flytte på – særligt på grund af tv-produktionen – at IOC har bedt cykelorganisationerne om at glemme alt om en flytning af linjeløbet.

Dermed er bolden sparket tilbage til ASO, som i løbet af de kommende to uger vil beslutte, hvad der skal ske med den danske Tour de France-start.