Så skete det!

Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard er endelig tilbage på landevejene.

For tirsdag gjorde Tour de France-vinderen nemlig comeback på cyklen efter sommerens store triumf, da han gennemførte første etape af CRO Race i Kroatien.

Her måtte han dog se Jonathan Milan vinde etapen efter en spurt.

Den 25-årige dansker viste ellers gode takter på den sidste stigning med få kilometer til mål, hvor han forsøgte at komme væk fra feltet sammen med en række andre store navne.

Den gennemblødte Tour-vinder måtte dog se sig slået til sidst, da et samlet felt gjorde klar til en spurt på en drivvåd etape.

Jonas Vingegaard har ikke deltaget i et professionelt cykelløb siden sidste Tour-etape, der sluttede i Paris 24. juli.

Pausen på næsten to måneder har i mellemtiden fået flere til at kritisere danskeren for at 'gemme' sig for offentligheden samt tilsidesætte alle cykelløb.

Blandt andet har den tidligere cykelstjerne Bjarne Riis været ude med kritik af Vingegaard.

»Når man har vundet Tour de France, kan man ikke undgå hele verden. Hvad laver han? Den danske befolkning vil i hvert fald gerne vide det,« lød det i weekenden fra Bjarne Riis, da B.T. talte med ham.

Den danske Jumbo-Visma-rytter satte tirsdag ord på, hvorfor han ikke har deltaget i et cykelløb – indtil nu.

»Jeg har slappet af. Jeg tog en måned fri og nød livet. Jeg har trænet i Spanien den sidste måned for at forberede mig på sidste del af sæsonen,« sagde Vingegaard, der ikke var med ved det netop afsluttede VM.

I stedet har han set sig lun på det kommende monument Lombardiet Rundt, der starter 8. oktober, som sæsonens sidste store mål.

Jonas Vingegaard blev noteret for en 14.-plads på tirsdagens etape.