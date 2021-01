Et smertehelvede helt ude af proportioner, dybfølte frustrationer og en kæmpe nedtur.

Sådan beskriver det 23-årige stortalent Mathias Norsgaard selv de sidste 12 måneder efter en skrækulykke i december 2019.

Her blev den unge dansker kørt ned af en uopmærksom bilist, der sendte ham på hospitalet med dobbelt benbrud og efterfølgende ud i et års kamp med genoptræning, operationer og depressive tanker.

»Det har været et lorteår. Mere præcist kan det ikke siges. Forløbet har været galt fra starten, og jeg har spildt et helt år på det her,« siger Mathias Norsgaard til B.T.

23-årige Mathias Norsgaard kæmpede i mange måneder med følgerne af sit dobbelte benbrud. Foto: Rasmus Laurvig / Byrd Vis mere 23-årige Mathias Norsgaard kæmpede i mange måneder med følgerne af sit dobbelte benbrud. Foto: Rasmus Laurvig / Byrd

Han er i øjeblikket på træningslejr med World Tour-mandskabet Movistar, som han har kontrakt med året ud, og det er første gang i over 12 måneder, at han endelig kan cykle igen uden smerter siden første operation i december 2019.

Det skyldes en yderligere operation, han måtte gennemgå i november efter at have kørt hele 11 cykelløb med et brækket ben i efteråret.

»Da jeg blev udskrevet, gik jeg selv ud fra hospitalet, og jeg kunne bare mærke, at benet var meget mere stabilt at træde ned på, end det havde været hele året. Det føltes bare helt rigtigt,« forklarer Norsgaard.

Siden da er genoptræningen gået over al forventning, og derfor har han da også svært ved at tro på, hvor tæt han faktisk er på et reelt comeback.

Mathias Norsgaard har fået et voldsomt ar efter flere operationer. Foto: Rasmus Laurvig / Byrd Vis mere Mathias Norsgaard har fået et voldsomt ar efter flere operationer. Foto: Rasmus Laurvig / Byrd

»Jeg kan løbe, jeg kan hoppe, og jeg kan deltage i holdets træning. Det er et stort skridt for mig, og alle de bekymringer, jeg har haft, hvor jeg har været bange, er blevet erstattet med håb nu,« siger han og tilføjer:

»Jeg har hele tiden haft tanken, når jeg cyklede, at benet ikke var en del af min krop. Det er det nu, og det er et kæmpe vendepunkt for mig. Sådan skulle det bare have været fra starten, så havde jeg ikke spildt alle de måneder.«

Netop de endeløse måneder har været fyldt med hård genoptræning, depressive tanker og langt flere tilbageslag en fremskridt. Noget, der fik Mathias Norsgaard til at overveje, om det hele var livet på cyklen værd:

»Jeg havde tankerne i november, da jeg skulle opereres igen, at 'nu gider jeg ikke det her mere'. Jeg havde hele tiden en forhåbning om, at jeg kunne mærke fremskridt hver dag, når jeg vågnede op. Men det var jo selvbedrag, og jeg overvurderede mine evner.«

Mathias Norsgaard på cyklen tæt på morens hjem ved Brædstrup mellem Silkeborg og Horsens. Foto: Rasmus Laurvig / Byrd Vis mere Mathias Norsgaard på cyklen tæt på morens hjem ved Brædstrup mellem Silkeborg og Horsens. Foto: Rasmus Laurvig / Byrd

Hele forløbet har dog lært ham én vigtig lektie. For han har oplevet en side af sig selv, han ikke regnede med, han havde.

»Det har også været en åbenbaring for mig. Jeg er overrasket over, hvor meget jeg har kunnet holde til mentalt, for jeg kørte jo løb med et brækket ben. Jeg kan mere, end jeg troede, og det meste er muligt, når man arbejder benhårdt,« fortæller cykelrytteren og fortsætter:

»Så kan det godt være, jeg ikke bliver forlænget med Movistar, og så var det måske bare ikke meant to be, men jeg vil gøre alt for at blive her. Der er ikke noget andet i verden, jeg mere har lyst til,end at cykle.«

Derfor jagter den unge dansker da også succes, når forårssæsonen begynder. Her har han nemlig alt at vinde, lyder det.

»Jeg har ikke snakket med Movistar om en forlængelse – endnu. De vil gerne først se, at jeg kan køre et forår uden problemer, tror jeg. Og det kan jeg godt forstå. Det er, som det er, og jeg skal jagte muligheden i 2021. Drømmen er jo at skrive en lang kontrakt,« afslutter han.

B.T. besøgte sidste år Mathias Norsgaard på hans første træningstur efter ulykken – se videoen øverst i artiklen