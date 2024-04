Én mand modtager massiv hyldest for en helt særlig detalje efter torsdagens mareridtsstyrt i Baskerlandet Rundt, der kostede Jonas Vingegaard et brækket kraveben og flere brækkede ribben.

For midt i kaosset af utallige stærkt forslåede ryttere, viste Steven Kruijswijk sit store hjerte.

Den hollandske Visma-rytter var en af de første til at tilse sin holdkammerat Jonas Vingegaard, og så snart han havde fået livstegn fra danskeren, og lægehjælpen ankom, skyndte Kruijswijk sig at tjekke flere af konkurrenterne.

Det viser tv-billederne.

Steven Kruijswijk hyldes for særlig detalje efter Vingegaard-styrt. Foto: X

Hollænderen var ikke selv involveret i styrtet, men han stoppede straks op for at tjekke Vingegaard.

Derefter tjekker han én efter én Sean Quinn, Primoz Roglic, Steff Cras og Jefferson Cepeda blandt andre.

B.T. har samlet en række reaktioner på Kruijswijks aktion.

»I tragedien vil jeg gerne fremhæve Steven Kruijswijk. Et godt eksempel for alle,« skriver en bruger på X.

»Et kæmpe skulderklap til Steven Kruijswijk. Efter at have tjekket sin holdkammerat, tjekkede han alle de andre ryttere, der var nede, og han gjorde sit bedste for at assistere og alarmere lægepersonalet. Stor sportsmand og stort menneske,« skriver en anden.

»Kruijswijk skal have en medalje,« skriver en tredje.

»Må cykelguderne passe godt på Kruijswijk,« lyder det fra en fjerde.

Også det hollandske cykelmedie WielerFlits beskriver hollænderens helterolle.

