»Fandme godt kørt, Magnus.«

Sådan lød det fra danske Michael Valgren til holdkammeraten Magnus Cort, der sammen med resten af Astana-holdet hev op i sig selv efter bommerten på sjette etape. Her formåede holdet ikke at sidde rigtigt, da feltet splittede i to, og de var nødsaget til at bruge ekstra kræfter på at komme tilbage.

Det var Jakob Fuglsang ikke tilfreds med, og der blev efterfølgende talt med store bogstaver. Det fortalte Jakob Fuglsang inden starten på syvende etape.

»Ja, selvfølgelig har vi haft lidt, der skulle tales om og rettes til. Jeg tror, at alle var klar over og indforstået med, at det ikke var godt nok,« lød det fra Astana-kaptajnen, der trods alt kom i mål med de andre klassementsfavoritter.

På syvende etape var der så andre boller på suppen, og danske Magnus Cort blev udover ordene fra MIchael Valgren også rost af kaptajnen selv.

»Til tider var etapen spændende. Det var lidt on-off. Men til sidst faldt der nærmest ro på, da Magnus (Cort, red.) kom op og fik styr på dem og fik dem til at slappe lidt af. Det endte med at blive en helt fornuftig dag,« sagde Jakob Fuglsang med et smil.

Jakob Fuglsang er fortsat nummer ti i det samlede klassement. Foto: SEBASTIEN NOGIER Vis mere Jakob Fuglsang er fortsat nummer ti i det samlede klassement. Foto: SEBASTIEN NOGIER

Magnus Cort selv var også godt tilfreds med sin og holdets indsats og mente, at der var noget, der skulle revancheres.

»Nu måtte vi jo prøve at gøre tingene på nogle andre måder. Så vi valgte at holde Jakob helt fremme, helt fra der resterede 50 kilometer. Og jeg sad der, indtil der resterede seks-syv kilometer. Det var dejligt at bestille noget, og det betalte sig, da Jakob ikke havde nogle uheld eller noget,« fortalte Magnus Cort.

Etapen var Tourens længste med hele 231 kilometer i sadlen, og det gjorde det bestemt ikke nemmere for rytterne, fortalte MIchael Valgren, der skal have tanket op, inden en ny etape venter.

»Vi kørte 240 kilometer, og med cykelturen ned til hotellet løber det op i 250 kilometer. Så nu skal vi huske at få vores protein-shakes og få noget i skrutten, så vi kan være klar til endnu en varm dag i morgen (lørdag, red.),« sagde Valgren.