Rolf Sørensen er tilbage i kommentatorboksen hos TV 2.

Den populære cykelekspert kommenterer søndagens Flandern Rundt sammen med Chris Anker Sørensen og Rasmus Staghøj.

Dermed gør Rolf Sørensen comeback efter en kort pause fra mikrofonen.

Pausen skyldes, at han skal skilles fra hustruen Susanne Sørensen og samtidig er påbegyndt et terapiforløb for at kunne kontrollere sit forhold til alkohol.

Foto: Nils Meilvang

Det oplyste 55-årige Rolf Sørensen tidligere i oktober i en pressemeddelelse.

»Vi har været sammen i mange år og har levet et meget intenst, lykkeligt og stærkt ægteskab, men selvfølgelig også oplevet både op- og nedture, som mange andre ægteskaber.«

»Vi har vores utroligt skønne børn, som vi begge elsker højt, men vi er kommet til et punkt, hvor min familie ikke længere kan leve med mine alkoholproblemer. Derfor skal vi skilles.«

»Vi har været et godt 'team', men jeg har til tider nydt alkohol i min fritid, i et omfang hvor det ikke bare er nydelse. Det har slidt hårdt på min familie, og det kan jeg ikke længere byde dem,« sagde Rolf Sørensen blandt andet i pressemeddelelsen.

Rolf Sørensens fravær blev bemærket ved VMs linjeløb i slutningen af september, hvor han ikke var en del af kommentatorholdet - stik imod TV 2s udmeldinger.

Forklaringen fra TV 2 lød, at Rolf Sørensen ikke var med i dækningen på grund af 'personlige årsager'. Og senere valgte Rolf Sørensen så selv at stå frem og forklare, hvad der lå bag.

Men nu er han altså tilbage som cykelekspert til klassikeren Flandern Rundt, som han selv vandt tilbage i 1997.