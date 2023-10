Jesper Skibby friede første gang i 2006 – et bryllup omgivet af palmer var planlagt, dog blev det aflyst. Sidste år faldt han så på knæ – og denne gang blev det gennemført.

For lørdag eftermiddag i Gilleje Kirke kunne den tidligere cykelrytter endelig give sin kæreste gennem 17 år, Mette Røpke, sit ja.

Det skriver Se og Hør .

Men lørdagens bryllup kunne meget vel være endt i endnu en aflysning, fortæller Mette Røpke.

»Jeg har haft forfærdelige problematikker med min visdomstand. Været på morfin og penicillin og troede faktisk, at det lige kunne passe, at vi skulle aflyse brylluppet,« siger Mette Røpke til Se og Hør.



Tilbage i 2006 havde parret bestilt et værelse på et ferieresort på Zanzibar, hvor vielsen skulle foregår på stranden under en blomsterport. Men i flyet på vej til Zanzibar ændrede Jesper Skibby mening.



Den tidligere Tour de France-etapevinder har tidligere fortalt, at det først var under optagelser på TV 2-programmet 'Skibby på frierfødder' , at han fortrød frieriet i 2006.

Lørdagens bryllup i Gilleleje Kirke er 'småt og intimt, kun de nærmeste har været omtalt', har Mette Røpke tidligere fortalt til B.T.

Og særligt en person er årsagen til de intime kirkebryllup.