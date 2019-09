I fire år har Rolf Aldag været sportsdirektør for det sydafrikanske cykelhold Team Dimension Data, som Michael Valgren har kontrakt med.

Men efter en turbulent sommer er det nu slut.

Det melder holdet på sin hjemmeside:

»Rolfs brede viden om sporten, som han altid var villig til at dele, hans engagement, som han altid har vist over for vores partnere samt over for implementeringen af systemer og strukturer kombineret med hans tro på holdets kerneideal – nemlig at ændre liv gennem cykelsporten – gør, at han forlader vores hold som et værdsat medlem af holdets historie. Vi ønsker Rolf og hans familie alt det bedste i fremtiden,« siger chefen for Team Dimension Data, Doug Ryder.

Rolf Aldag har været sportsdirektør for Michael Valgren på Team Dimension Data. Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Rolf Aldag har været sportsdirektør for Michael Valgren på Team Dimension Data. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Meldingen kommer i kølvandet på ragnarok og sommerens interne konflikter på Team Dimension Data-holdet, hvor Mark Cavendish blev fravalgt til Tour De France i sidste øjeblik, selvom alle havde regnet med, at han skulle med.

Det var angiveligt Rolf Aldags ønske at udtage Cavendish til Tour de France, hvilket også er en del af sportsdirektørens opgaver, men hans beslutning blev overtrumfet af bossen, Doug Ryder, der skulle have fravalgt Mark Cavendish i sidste øjeblik.

Det skabte en intern konflikt, da Cavendish og Aldag var meget utilfredse med det valg, og verdenspressen brugte de første mange dage af årets Tour de France på at udspørge Dimension Data-ledelsen om, hvorfor den britiske supersprinter ikke var udtaget.

Da resultaterne ovenikøbet udeblev hos Team Dimension Data under verdens største cykelløb, blev der stillet endnu større spørgsmålstegn ved beslutningen om at lade Cavendish blive hjemme fra Touren. Derfor fortsatte interessen for sagen under hele løbet.

Rolf Aldag som aktiv. Foto: JACKY NAEGELEN Vis mere Rolf Aldag som aktiv. Foto: JACKY NAEGELEN

Team Dimension Data har dog ikke meldt noget ud om, at sommerens stridigheder skulle have haft noget at sige. Faktisk indeholder meldingen slet ingenting omkring, hvorfor de to parter skilles ved udgangen af denne sæson. Ud over, at bruddet sker efter en gensidig aftale.

Rolf Aldag ser dog tilbage på tiden hos Team Dimension Data med et smil:

»Efter at have arbejdet produktivt i fire år med teamet vil overdragelsen af cykler til sydafrikanske børn på træningslejre i Cape Town for evigt være et af de mest følelsesladede og mindeværdige øjeblikke i min karriere. Og så vil jeg fortsætte med at holde et skarp øje med, at holdet opnår den succes, som de håber på at få både på og uden for cyklen,« siger Rolf Aldag.

Rolf Aldag har tidligere været cykelrytter og sportsdirektør hos T-Mobile. I 2007 indrømmede Aldag, at han havde brugt epo i flere år under sin aktive karriere.