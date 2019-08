Færdig. Slut. Pause.

Den franske cykelstjerne Romain Bardet har brug for en pause og kommer derfor ikke til at køre flere cykelløb i denne sæson.

Det sker, efter han under årets Tour de France skuffede den stolte cykelnation fælt og slet ikke kunne leve op til de store forventninger.

»Efter et par dages refleksion og samtaler med holdet er det blevet klart for mig, at jeg er nødt til lade mig selv op fysisk og mentalt for at komme stærkere tilbage til næste sæson,« fortæller Bardet i en pressemeddelelse.

Romain Bardet kommer ikke til at køre flere cykelløb i denne sæson. Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Romain Bardet kommer ikke til at køre flere cykelløb i denne sæson. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Den 28-årige klatrer endte ellers en tur på podiet i Paris, da han vandt årets bjergtrøje i Tour de France, men det er en ringe trøst for en mand, der var udset til at køre med blandt de bedste og tidligere er blevet både nummer to og nummer tre i Touren.

Man skulle da heller ikke langt ind i årets udgave af verdens største cykelløb for at se, at de gyldne ben bare ikke var der hos AG2R-stjernen, der endte som nummer 15 i det samlede klassement - 30 minutter og 23 sekunder efter vinderen, Egan Bernal.

»På trods af den store glæde ved at vinde den prikkede bjergtrøje som den bedste klatrer i årets Tour de France, så opfyldte jeg langt fra de mål, jeg havde sat mig for 2019-sæsonen,« forklarer han.

Tre uger efter årets Tour de France sluttede, har Bardet derfor valgt at trække stikket for en stund på trods af, at der venter flere store løb - herunder VM i Yorkshire i september.

Romain Bardet vandt årets prikkede bjergtrøje, men skuffede stort i det samlede klassement, hvor han endte som nummer 15. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere Romain Bardet vandt årets prikkede bjergtrøje, men skuffede stort i det samlede klassement, hvor han endte som nummer 15. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

»De løb, jeg gerne vil køre, kræver, at jeg er frisk på alle punkter. Jeg vil drage fordel af de næste par uger med hvile, mens jeg fortsætter med at planlægge min 2020-sæson, der allerede nu ser meget spændende ud,« fortæller Bardet, der sidste år fik en sølvmedalje ved VM.

Men selvom resultaterne har været dybt skuffende for både ham selv og hans franske hold, så har han stadig fuld opbakning hos AG2R-mandskabet.

»Bardet har været en af hjørnestenene på dette hold i flere sæsoner, og han har altid taget sin rolle som kaptajn meget seriøst,« fortæller AG2R-chefen Vincent Lavenu og forklarer også nærmere om overvejelserne bag beslutningen om at holde en pause.

»Han har nøje analyseret sin sæson med både sportsdirektører og læger på holdet, og det blev klart for os, at det var nødvendigt for Romain (Bardet, red.) at lukke hans sæson ned. Det har været en gennemtænkt og konstruktiv beslutning, der tillader os at planlægge næste sæsons mål, der - som altid - vil være store.«