Cykelrytteren Egan Bernal vandt søndag Giro d'Italia, men er nu blevet ramt af en stor personlig nedtur.

Team Ineos-stjernen er nemlig blevet testet positiv for covid-19 ved en rutinetest torsdag. Det oplyser det britiske cykelhold på sin hjemmeside.

24-årige Egan Bernal skulle oprindeligt have været på vej hjem til Columbia for at fejre den store sejr, men er nu gået i isolation i Europa.

»Egan planlægger fortsat at rejse hjem til Colombia, når isolationsperioden er overstået, så han kan fejre sin Giro d'Italia-sejr i hjemlandet,« lyder det i meddelelsen fra Team Ineos.

Holdet tilføjer, at deres Giro d'Italia-vinder har milde symptomer, men ellers har det godt efter omstændighederne.

Egan Bernal vandt søndag sin anden Grand Tour-sejr. Tilbage i 2019 vandt han verdens største cykelløb, Tour de France. Grand Tour-løbene tæller Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España.

Den colombianske klatrer var særdeles overlegen i løbet af de tre uger i Italien. Han vandt således med et minut og 29 sekunder ned til Damiano Caruso på andenpladsen, og han havde hele fire minutter og 15 sekunder til Simon Yates på tredjepladsen.

Team Ineos understreger naturligvis i meddelelsen, at Egan Bernal vil alle myndighedernes retningslinjer.