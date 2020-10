Geraint Thomas er ikke en mand uden selvironi.

Efter et fatalt styrt på tredje etape af Giro d'Italia måtte forhåndsfavoritten udgå. På trods af den enorme nedtur for Thomas har waliseren stadig overskud til at joke med det italienske nederlag.

»Hvem bar den bedst?« spørger han retorisk i et opslag på Instagram, der har fået stor opmærksomhed.

Her sammenligner den 34-årige Ineos-rytter nemlig sig selv med skuespilleren Liz Hurley i en kjole, der til forveksling ligner Thomas' smadrede trøje fra Giro d'Italia.

Who wore it best? Thanks again for all your messages. Initial x rays came back fine, but further scans Tuesday morning showed a small fracture to my pelvis. So unfortunately I had to leave the @giroditalia Not going to lie I'm hugely disappointed!! So much hard work and effort went into getting me in shape for the Giro. Not just from me but my family and team around me @ineosgrenadiers But sometimes it's not meant to be. At least I get more time with Sa and Macs now. Although it's hard looking after somebody who's recently learnt how to walk, grab and throw when you're not supposed to move too much On a positive note. Complimenti to our very own Gannadier @gannafilippo Wish i'd won 40% of all the grand tour stages I've done

Billedet af Liz Hurley er fra 1994, hvor hun dukkede op til premieren på 'Fire brylluper og en begravelse' iført en kjole, som blev holdt på plads af sikkerhedsnåle – præcis som Geraint Thomas' trøje, efter den blev revet itu i forbindelse med styrtet.

»Så uheldigt, at jeg må forlade Giro d'Italia. Jeg vil ikke lyve, jeg er enormt skuffet. Så meget hårdt arbejde og en stor indsats for at komme i form til Giroen,« skriver Geraint Thomas i Instagram-opslaget.

Ineos-rytteren, der vandt Tour de France i 2018, formåede faktisk at køre tredje etape færdig. Men dagen efter stillede han ikke til start, da undersøgelser viste, at han har fået et brud på bækkenet.

Skaden kom, efter han styrtede ved at køre ind i en drikkedunk, som trillede på tværs hen ad vejen i feltet. Det sker ofte, hvis rytterne kører på brostensagtige veje, hvor drikkedunkene ryger ud af deres holdere på grund af rystelserne.