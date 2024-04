Seerne hos Eurosport sad formentlig i chok torsdag eftermiddag, da tv-billeder af Jonas Vingegaards alvorlige styrt under Baskerlandet Rundt blev vist adskillige gange under live-transmissionen.

Og at de blev bragt igen, beklager tv-kommentator Thomas Bay fra Eurosport.

En af kritikerne af tv-produktionen er TV2-kommentator Dennis Ritter, som på X raser over, at replays af det forfærdelige styrt er tilsat dramatisk musik.

'For det første er det en kende for dramatisk i forvejen. For det andet skal det slet ikke vises. Jeg skal ikke bede om mere Baskerlandet Rundt lige foreløbig,' skriver Dennis Ritter i en opdatering på X.

På skærmen forklarede Thomas Bay fra Eurosport, der kommenterer løbet, at man ikke har haft indflydelse på beslutningen om at vise gentagelserne.

»Det er en spansk lokal produktion, som vi så her – på Eurosport – viderebringer. Men det er en lokal produktion, som det ofte er, når vi taler cykling,« forklarer Thomas Bay.

»Jeg skal sige, at vores producere har bedt dem om at stoppe med at vise styrtet.«

»Jer der er blevet forskrækket af det, skulle meget gerne slippe for at se det mere,« forklarer Thomas Bay desuden.

Ekspertkommentator Jesper Worre tilføjer, at Jonas Vingegaards familie sidder derhjemme og ved lige så lidt, som alle andre om den danske stjernes tilstand.

»Det er dem man skal tænke på,« siger Jesper Worre.

Jonas Vingegaard er ved bevidsthed ovenpå styrtet. Det meddelte sportsdirektør Frans Maassen ifølge Discovery lidt tidligere.

Den danske stjerne befinder sig lige nu på hospitalet, har hans mandskab Team Visma-Lease a Bike oplyst.

Du kan følge B.T.s løbende dækning af situationen i vores liveblog her.