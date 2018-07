Det blev - ihvertfald i medierne - ret dramatisk, da den danske sportsdirektør Kim Andersen tilbage i 2010 forlod Bjarne Riis' succesrige cykelhold Team Saxo Bank.

For Kim Andersen skiftede til det nystartede Luxemborug-hold Team Leopard-Trek, og med sig tog han Riis' tre stjerner Fabian Cancellara og Schleck-brødrene. Der blev i medier talt om, at Andersen havde 'dolket sin ven i ryggen', hvilket han selv afviste.

Siden er meget sket, og sårene - hvis der var nogle - er i dag helet. I sådan en grad, at Kim Andersen vil ikke udelukke en genforening med Riis, hvis Tour-vinderen fra 1996 får held med at starte et nyt dansk cykelhold - Team Made in Denmark.

»Jamen...ja, vi snakker indimellem sammen, og der er muligheder for alt muligt. Vi har ikke snakket om dette projekt endnu, men det er også relativt nyt,« siger Kim Andersen, der i dag stadig er sportsdirektør for Trek-Segafredo.

Foto: Nils Meilvang

Han er begejstret for RIis' initiativ, der hvis alt går vel ender ud med Tour-deltagelse til Team Made in Denmark i 2021.

»Jeg synes, det kunne være et fantastisk projekt. Det er det eneste rigtige,« slår Kim Andersen fast - og tilføjer:

»Umiddelbart kan jeg slet ikke forstå, at det ikke har kunnet lade sig gøre før nu. Men det er jo pengene, der styrer.«

Anne Dorthe Tanderup, Bjarne Riis og Kim Andersen Team Saxo Bank på vej til Tour afslutningsfest ved Champs Elysees i 2009. Foto: Nils Meilvang

I stedet for én hovedsponsor vil Bjarne Riis bygge sit nye cykelhold op om en større håndfuld sponsorer. Og det er godt tænkt, mener Kim Andersen.

»Lad os håbe, at det er realistisk. Jeg har selv haft idéen om at lave noget i denne stil. Det bør være muligt. Et forbedret nationalhold med national opbakning må være attraktivt.«

»Jeg håber, det kan lade sig gøre. Det kunne være fantastisk. Potentialet er mere end nogensinde til stede, og det er en skam, at det ikke allerede findes,« slutter den danske sportsdirektør.