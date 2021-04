Cykelrytteren Mads Pedersen er klar til Flandern Rundt.

Efter overstået coronakarantæne er den tidligere verdensmester officielt udtaget til det Trek-hold, som søndag stiller til start i klassikeren Flandern Rundt.

Det meddeler holdet på Twitter.

Mads Pedersen har ellers været i isolation i en uge efter at have været 'nær kontakt' til en smittet på holdet. Fra onsdag til lørdag har den 25-årige dansker ikke kunnet træne udendørs, og det har hæmmet forberedelserne.

»Det har slet ikke været en optimal uge, og så er det svært at gå ind og tro 100 procent på, at man kan vinde Flandern Rundt,« sagde Mads Pedersen til B.T. fra et hotelværelse i Belgien, inden hans deltagelse blev officiel.

»Jeg har været isoleret hele ugen og måtte træne udenfor i starten, indtil de andre kørte løb i onsdags. Så måtte jeg køre hometrainer på værelset derfra. Jeg kan ikke sige hvorfor. Jeg synes, det var åndssvagt, og jeg var uenig i det.«

Et muligt smitteudbrud på cykelholdet Trek sendte danske Mads Pedersen i coronakarantæne og bragte hans deltagelse i cykelklassikeren Flandern Rundt i fare.

Men trods en bøvlet optakt kan han nu ånde lettet op.

Danskeren har altså afleveret de negative coronatest, der skulle til for at afslutte sin karantæneperiode.

Pedersen og holdkammeraten Alex Kirsch måtte droppe at køre midtugens Dwars door Vlaanderen, der af mange bruges som optakt til søndagens monument.

Mads Pedersen blev i 2018 nummer to i netop Flandern Rundt, som har været et af hans mål for året.

»Dengang var jeg dårligere, end jeg er nu. Jeg var også dårligere stillet. Denne her gang skal man tro mere på mirakler og på, at sol, måne og stjerner står lige. Jeg vil ikke afskrive et resultat, men det bliver sværere med denne her optakt.«

I hvilken form han ankommer til årets løb i, står hen i det uvisse efter coronakarantænen.

Han har dog tidligere vist god form i denne sæson, da han vandt et andet af de større endagsløb ved at være første mand over stregen i Kuurne-Bruxelles-Kuurne i slutningen af februar.

