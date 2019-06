Geraint Thomas har ikke brækket knogler eller fået hjernerystelse, siger Ineos-sportsdirektør til TV2.

Cykelstjernen Geraint Thomas (Team Ineos) ser ud til at slippe med skrækken efter et dramatisk styrt tirsdag eftermiddag i Schweiz Rundt.

Det var med cirka 30 km tilbage af 4. etape, at Geraint Thomas måtte en tur i asfalten, og på de dramatiske tv-billeder så Thomas efterfølgende så medtaget og groggy ud, at der hurtigt blev sået tvivl om hans Tour-deltagelse.

Men nu er der godt nyt til Geraint Thomas og waliserens fans.

Ineos-sportsdirektør Gabriel Rasch siger i hvert fald til TV2, at 33-årige Geraint Thomas forventes at blive klar til Tour de France, som han vandt sidste år.

»Han har ingen brækkede knogler. Han er ganske forslået efter styrtet og har fået en flænge ved øjenbrynet, men ingen hjernerystelse. Taget styrtet i betragtning ser det ganske godt ud.«

»Han skal komme sig, forsøge at træne lidt igen og så forberede sig til Tour de France,« siger sportsdirektøren blandt andet til TV2.

Til holdets hjemmeside påpeger Geraint Thomas, at han på grund af styrtet ikke får de helt optimale forberedelser frem mod Touren.

»Det er selvfølgelig frustrerende og et lille tilbageslag i mine forberedelser til Tour de France, men der er stadigvæk masser af tid, før vi stiller til start i Bruxelles. Min træner Tim Kerrison skal nok lave en plan, som sikrer, at jeg er klar 6. juli,« siger Geraint Thomas.

Han forklarer også, hvad der gik galt, da han røg i asfalten sammen med Astana-rytteren Andrey Zeits.

»Der var en sprække i vejen, og den kom ud af ingenting. En Astana-rytter ramte sprækken og styrtede, og jeg kunne ikke kommer uden om. Jeg landede på min skulder, og der var en smule blod.«

»Man skal altid være lidt forsigtig, når man slår hovedet, og jeg var klar til at køre videre, men lægerne tog den rigtige beslutning ved at tage mig ud af løbet,« siger Geraint Thomas.

Sidste års Tour de France-vinder er igen i år en af favoritterne til at vinde det prestigefyldte cykelløb, og han er ikke blevet mindre favorit af, at holdkammeraten Chris Froome i sidste uge måtte melde afbud til Touren efter et styrt i Critérium du Dauphiné.

/ritzau/