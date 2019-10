Fyret!

Cykelholdet Bahrain-Merida har besluttet sig at skille sig af med en rytter og en sportsdirektør, der begge er blevet sat i forbindelse med dopingskandalen ‘Operation Aderlass’.

Det skriver Cyclingnews.com.

Den slovenske cykelrytter Kristijan Koren og den tidligere rytter og nuværende sportsdirektør Borut Božič blev tidligere i år suspenderet af UCI, efter deres navne landede på listen over ryttere, der menes at være involveret i den østrigske og tyske dopingring.

Tidligere på ugen besluttede UCI sig så for at give to års karantæne til både Koren og Božič, efter de østrigske myndigheder indleverede oplysninger fra 'Operation Aderlass' til dem.

32-årige Kristijan Koren bliver straffet, efter han i 2011 og 2012 gjorde brug af ulovlige stoffer, da han kørte for Liquigas-Cannondale, mens Božič fik karantænen på grund af en antidoping-overtrædelse i 2012, da han tørnede ud for Astana.

Karantænen drager Bahrain-Merida nu konsekvensen af ved at give dem sparket.

Det skriver de i en pressemeddelelse, hvor de samtidig lægger vægt på at overtrædelserne skete, før holdet eksisterede.

»Vi noterer os UCIs mr. Kristijan Koren og mr. Borut Božič angående lovovertrædelser begået i 2011 og 2012 inden etableringen af vores hold.«

»I tråd med Bahrain-Meridas nultolerancepolitik blev Koren og Božič med øjeblikkelig virkning suspenderet efter UCIs første melding og deres kontrakter blev derefter opsagt,« oplyser de.

Kristijan Koren deltog i dette års udgave af Giro d'Italia, hvor han var udset til at skulle hjælpe Vincenzo Nibali, men han blev allerede på femte etape trukket ud af løbet, efter han blev sat i forbindelse med dopingskandalen.

Borut Božič stoppede sin karriere ved udgangen af 2018, men blev efterfølgende på holdet som sportsdirektør.

Koren må nu ikke deltage i professionelle løb i to år, mens Bozic i samme periode ikke kan fungere som sportsdirektør.