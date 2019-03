Nogle nationaliteter er inde - andre er ude.

Det er den norske cykelrytters, Amund Grøndahl Jansen, klare overbevisning. I hvert fald når det kommer til hans eget hold, hollandske Jumbo-Visma.

Amund Grøndahl Jansen har fortalt, at han oplever en vis påpasselighed fra Jumbo-Vismas side, når nye kontrakter skal underskrives med cykelryttere, der kommer fra lande. Udtalelserne kommer i kølvandet på flere dopingskandaler, der nærmest er haglet ned og sportsverdenen i de sidste par uger.

Det har han fortalt i et interview med norske ProCycling.

»Som jeg oplever det, er de (Jumbo-Visma, red.) meget påpasseligt, når det handler om, hvilke ryttere de skriver med. Ser man på vores trup, har vi for eksempel ingen sydamerikanere på vores hold,« siger Grøndahl Jansen indledningsvis og fortsætter:

»De sidste år er vi også blevet mere varsomme med for eksempel spaniere og italienere. Det har lidt med mentaliteten i de forskellige lande at gøre. Jeg tror heller ikke, at vi kommer til at skrive kontrakt med østrigere i et stykke tid,« lyder det fra den 25-årige nordmand.

Senes de dopede østrigske ryttere Stefan Denifl og Georg Preidler frem og lagde kortene på bordet, fordi de 'ikke længere kunne leve på løgn', lød det blandt andet.

Hvorvidt der er hold i Amund Grøndahl Jansens udtalelser er ikke til at sige noget om, da udtalelserne kommer fra en rytter - og ikke fra dem, der står for at hente cykelrytterne til holdet.

Faktum er dog, at Jumbo-Visma i indeværende sæson består af 15 hollændere, fire belgiere, to amerikanere, en newzealænder, to tyskere, en nordmand, en dansker og en slovener.

Amund Grøndahl Jansen har selv kørt for Jumbo-Visma siden 2017. I 2018 var han med til at cykel Tour de France for det hollandske hold.