Plastikemballage og plastikdrikkedunke, der flyder langs vejkanten over 200 kilometer.

Det er ikke kun på transporten mellem og under løb, hvor cykelsporten sviner. Cykelrytterne er for vante til, at de bare kan bruge naturen som skraldespand.

Det mener UCI's præsident, David Lappartient. Han siger til DirectVelo, at der skal radikale ændringer til, før rytterne ændrer deres adfærd:

»Der vil komme tidsstraffe i etapeløb. Det er tydeligt, at det ikke kan fortsætte på den her måde.

Løbsarrangørerne har forsøgt sig med initiativer visse steder, men det er ikke tilfældet alle steder.«

Rytterne må ikke smide deres affald overalt. Der er specifikke steder på ruten, hvor det er tilladt.

Men det udløser blot en bøde på mellem 1.400 og 3.450 kroner, hvis det smides andre steder. Og det har ikke virket godt nok. Det var tydeligt under Tour de France, der sluttede for lidt over en uge siden.

»Det var tydeligt, at der var en uacceptabel adfærd under Tour de France. Når du smider affald, og der står mennesker, så er det ikke et problem. Men når du smider det i naturen, så er det uacceptabelt,« siger Lappartient.

Fokus på miljøansvarlighed bliver mere og mere vigtigt. Det er efterhånden så højt på dagsordenen hos UCI, at det fylder lige så meget som doping, forklarer Lappartient.

Og det er der en god grund til. Det stigende fokus på klima og miljø på globalt plan kan nemlig gøre det problematisk for cykelløbene at få tilladelse til at bruge de offentlige veje fremadrettet.

»Sidste år var jeg med på en etape af Vueltaen sammen med Andorras premierminister. Før den sidste stigning var der en rytter, som tømte sine lommer. Han spurgte, hvad han lavede og sagde 'Er det okay? Det er uacceptabelt'. Vi kan få problemer med at få tilladelse til at bruge vejene, hvis ikke der laves nogle tiltag,« siger Lappartient.

Der venter flere store cykelløb denne uge. Tirsdag begynder Binckbank Tour, mens klassikeren La Fleche Wallonne køres onsdag.