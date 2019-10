Det københavnske seksdagesløb flytter.

Det sker i 2021, hvor det vil blive afviklet i Royal Arena.

»Med flytningen fra Ballerup til København bliver 6-dagesløbet tilgængeligt for langt flere mennesker, hvilket åbner nye muligheder for både løbet og dansk banecykling. Den sportslige ambition er stadig at præsentere de længste jagter og det hårdeste 6-dagesløb i verden,« siger arrangøren Michael Sandstød i en pressemeddelelse.

Han har siden 2013 afviklet syv omgange af seksdagesløbet i Ballerup Superarena.

Onsdag meldte han dog ud, at 2020-udgaven af løbet er aflyst på grund af 'personlige årsager'.

I 2021 vender det altså tilbage i nye rammer.

»Jeg har i længere tid haft en konstruktiv dialog med Michael Sandstød, der i syv år med succes har arrangeret 6-dagesløbet i Ballerup Superarena. Vi er enige om, at det er på tide, at løbet vender tilbage til København, hvor det startede tilbage i 1934. Heldigvis deler Royal Unibrew vores ønske om at genskabe den traditionelle københavnerbegivenhed, og det er ikke mindst takket være dem, at drømmen går i opfyldelse,« siger adm. direktør i Royal Arena, Dan Hammer, i pressemeddelelsen.

Det er 22 år siden, at seksdagesløbet senest blev afviklet helt inde i København. Dengang i Forum.

Royal Arena er dog mindre end Ballerup Superarena, og det gør, at forholdene bliver en smule anderledes.

I pressemeddelelsen bliver det gjort klart, at den nye, midlertidige bane i hallen 'vil blive minimum 200 meter lang, hvilket er 20 procent kortere end den permanente bane i Ballerup'.

»Med en lidt kortere bane bliver det lettere for parrene at tage omgange i jagterne, og det er godt for underholdningen,« siger Michael Sandstød.

Han vil 'fortsat vil være en central del af det københavnske 6-dagesløb som frontfigur, sportschef og teknisk konsulent', som det lyder.

Ifølge planen skal seksdagesløbet i 2021 køres fra 28. januar 2021. Endnu mangler dog 'de relevante myndigheders godkendelse af de tekniske løsninger', oplyser Dan Hammer.