De danske cykelfans har stort set ikke tænkt på andet i flere måneder.

Men nu er ventetiden endelig forbi.

For når Danmarks største cykelstjerne, Jonas Vingegaard, torsdag stiller til start ved Gran Camino i Spanien, bliver det samtidig den 26-årige Jumbo-Visma-rytters første løb i 2023-sæsonen.

Og spørger man det hollandske storhold, kan det cykelhungrende publikum i Danmark, der har savnet at se Tour de France-vinderen i aktion, godt begynde at slikke sig om munden.

Jonas Vingegaard tager torsdag hul på 2023-sæsonen. Foto: YUICHI YAMAZAKI Vis mere Jonas Vingegaard tager torsdag hul på 2023-sæsonen. Foto: YUICHI YAMAZAKI

»Jonas er allerede bedre end sidste år på det her tidspunkt. Hans form er rigtig god,« fortæller Merijn Zeeman, der er sportsdirektør hos Jumbo-Visma, til B.T.

Ifølge sportsdirektøren har Jonas Vingegaard opholdt sig i Malaga sammen med familien siden slutningen af 2022, hvor han nærmest har ædt sig selv hver eneste dag på de spanske landeveje frem mod sæsonstarten.

»Nu har han trænet seriøst i snart tre måneder, så det bliver godt for ham at komme i gang med at konkurrere lidt igen. Hans form er, som vi gerne vil have den. Et rigtigt godt niveau, lad mig bare sige det sådan,« forklarer Jumbo-Visma-chefen.

Han har de seneste måneder nøje kunnet følge danskerens vej til at stå knivskarpt, når han står over for sæsonens første store udfordring:

Paris-Nice, der begynder 5. marts.

»Gran Camino er den sidste del af Jonas' forberedelse til Paris-Nice, men vi vil selvfølgelig også gerne gøre det godt her,« siger Merijn Zeeman og tilføjer:

»Men det vigtigste er, at han får løbstræning til den længere bane, intensitet i kroppen samt følelsen af at køre finaler igen. Han skal gå dybt de kommende dage. Det er den sidste del, han mangler.«

På trods af de få procenter, der mangler hos danskeren, står hans nuværende forfatning dog i skarp kontrast til den, han var i på samme tidspunkt sidste år.

Foto: SEM VAN DER WAL Vis mere Foto: SEM VAN DER WAL

Og derfor er forventningerne til Tour-vinderen også allerede skudt markant i vejret.

»Jonas rendte ind i nogle småskavanker og lidt sygdom sidste år, hvilket gjorde, at han missede en masse træning, men det er heldigvis ikke sket i år. Så målet er, at han bliver på et konstant højt niveau, så han er helt klar til de store dueller de kommende måneder,« afslutter Merijn Zeeman.

Jonas Vingegaard fik tirsdag aften en hektisk optakt til sæsonstarten, da han pludselig var nødt til at rejse hjem til familien af 'private årsager', lød det.

Jumbo-Visma meddelte dog onsdag til B.T., at danskeren allerede var tilbage på holdets hotel i Spanien.