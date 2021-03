»For satan, det gør ondt i øjnene. Den er simpelthen så grim,« lyder dommen over feltets mest kaotiske trøje.

Der er ENORM forskel på tøjmoden hos verdens bedste cykelhold. Nogle kunne lige så godt være trådt ud af et modemagasin - andre er lige til at græde over!

Cykelsæsonen er endelig i gang, og B.T. har derfor allieret sig med stylist og garderobeguru Laura Lava og cykeleksperten Brian Nygaard for at finde feltets smukkeste – og grimmeste – cykeltøj!

Her er de 19 World Tour-mandskaber rangeret fra værst til bedst – stem også på din personlige favorit

'Det hele er grimt – på hver sin måde'

Laura Lava: For satan, det gør ondt i øjnene. Den er simpelthen så grim. Det eneste gode er den selvlysende gul-grønne. Jeg forestiller mig en designer, der har kæmpet, men folk har råbt: 'STØRRE LOGOER!' Jeg føler, det er en revisor på holdet, der har siddet og lavet den.

Karakter: 0

Brian Nygaard: Det er World Tourens grimmeste trøje. Det hele er grimt – på hver sin måde. Det ser ud til, at trøjen er blevet vasket for mange gange. Kontrasterne er virkelig irriterende – især med det selvlysende. Det er gudsjammerligt dårligt. Det virker til, at de ikke har budgetteret med et design, og at de har fået en gymnasieelev til at kaste logoerne ind på en trøje. Det er en skam.

Karakter: 1



SAMLET KARAKTER: 1

'Vi har forstået det – I behøver ikke have pels'

Laura Lava: Jeg føler, jeg kigger ind i et supermarked. Jeg er med på at Lidl er sponsor, og det logo hænger de på, men resten er kedelige Bilka-farver, og så prøver de at ramme brystet ind. Det signalerer lavpris – helt klart blandt de værste.

Karakter: 1

Brian Nygaard: Hvis de går efter at ligne en kedeldragt, så går det godt. Bare fordi de vinder cykelløb, bliver trøjerne ikke flotte. Begejstringen for holdet får nok folk til at kunne lide trøjen. Det er fint, de kalder sig 'Wolfpack', men det der pelsmønster … Det stikker af på en kikset måde og bliver for søgt. Vi har forstået det – I behøver ikke have pels.

Karakter: 2



SAMLET KARAKTER: 3

Der er masser af ros til Jakob Fuglsang og resten af Astana-holdets nye trøje. Vis mere Der er masser af ros til Jakob Fuglsang og resten af Astana-holdets nye trøje.

'Det er ligegyldigt'

Laura Lava: Det er ligegyldigt. Den her trøje skiller sig slet ikke ud. Der er fem trøjer, der ligner hinanden med den her hvide bund og farvede ærmer. De udnytter det ikke til noget. Alt for anonymt og ligegyldigt.

Karakter: 2

Brian Nygaard: Det er en enorm svær opgave at integrere Bianchi-cyklen i trøjen. Jeg forstår, hvad de ville, men de betaler en høj pris for at få cyklen til at passe med tøjet. Det sorte krymmel nederst på trøjen er en hovsaløsning. Det virker umotiveret.

Karakter: 3



SAMLET KARAKTER: 5

'Det fungerer ikke'

Laura Lava: Jeg kan ikke lide den. Men point for at gøre noget helt andet. Den ryger i puljen med de andre hold med sorte ærmer og hvid bund. Det er sjovt med de fremstrakte hænder, men det fungerer ikke. Det skal være mega tydeligt.

Karakter: 3

Brian Nygaard: Holdet har været igennem en overlevelseskamp for at være med. De er så gået tilbage til et gammelt design i stedet for at starte forfra, og det er ærgerligt. Hænderne bliver for sammenklemte. Deres sponsor Asssos vil kun lave sorte shorts – det er firmapolitikken, så det kan de ikke gøre noget ved. Men det bliver alt for kedeligt, og beskæringen på overdelen er også ret underlig.

Karakter: 2



SAMLET KARAKTER: 5

Quick-Step kører masser af sejre hjem på vejene, men ikke i designkonkurrencer! B.T.s modeeksperter har ikke meget til overs for den særlige pels-detalje på brystet af den belgiske ulveflok. Her Davide Ballerini efter sejren i Omloop i slutningen af februar. Foto: DAVID STOCKMAN Vis mere Quick-Step kører masser af sejre hjem på vejene, men ikke i designkonkurrencer! B.T.s modeeksperter har ikke meget til overs for den særlige pels-detalje på brystet af den belgiske ulveflok. Her Davide Ballerini efter sejren i Omloop i slutningen af februar. Foto: DAVID STOCKMAN

'Det bliver for DHL-agtigt'

Laura Lava: Det er en for fesen farvekontrast. Blå, rød, hvid. Logoer træder ikke tydeligt nok frem. Revisorlook – ingen fart. Det bliver for DHL-agtigt. Der er ikke nok kraft i det hvide logo på den røde bund.

Karakter: 2

Brian Nygaard: De har ikke levet op til opgaven om at give trøjen et pift og løfte den. Jeg forstår tanken om at have en kontinuerlig visuel identitet. Som i fodbold. Trek har lagt sig fast, men det bliver alt for dovent, at de ikke shiner den op. Den er dog synlig og ren, men man kunne have givet den et nøk opad. Det er et hold, der endelig er blevet en fast institution i sporten, og de har så holdt fast i, at trøjen skulle se ud på samme måde.

Karakter: 3



SAMLET KARAKTER: 5

'Der er intet ved det, der er fedt'

Laura Lava: Det ligner Trek, BikeExchange og alle de andre. Det er mere af det samme. Det er noget total rod. Der er logoer plastret ud over det hele. Der er intet ved det, der er fedt. Det er kun en reklamesøjle – der er ikke noget design.

Karakter: 2

Brian Nygaard: Det er blevet mere interessant, fordi de har fået de her toner på. Den kan være svær at holde af, fordi det nærmest er en landsholdstrøje for Forenede Arabiske Emirater. Ved første øjekast virker det klodset og grimt med de tre store bogstaver, men når man ser trøjen på, virker det overraskende harmonisk. Den var pæn at se på under Tour de France. Der sker dog alt for meget på den nederste del af maven

Karakter: 3



SAMLET KARAKTER: 5

Intermarche-Wanty-dragten (yderst til højre) er feltets suverænt grimmeste trøjer, mener B.T.s eksperter. Foto: DAVID STOCKMAN Vis mere Intermarche-Wanty-dragten (yderst til højre) er feltets suverænt grimmeste trøjer, mener B.T.s eksperter. Foto: DAVID STOCKMAN

'Mønstret et grimt'

Laura Lava: Det er noget rod. De har graduering i farve, men det fungerer ikke. De prøver at være smarte, men det forstyrrer logoet. Detaljen med den blå stribe på ærmerne trækker op.

Karakter: 3

Brian Nygaard: Et nøk op i forhold til sidste år, men man bør overveje, om mønstre er en god idé, når man ofte ser rytterne fra en helikopter. Detaljerne går tabt. Men det blå bånd på ærmerne gør, at man får øje på dem. Ikke en vellykket trøje. Mønstret et grimt.

Karakter: 3



SAMLET KARAKTER: 6

'Jeg savner, at man river siden ud og starter forfra'

Laura Lava: Det er noget rod. Meget utydeligt. Det røde og blå på ærmerne er sjovt, men det er for utydeligt og mangler kraft. Men de har trods alt gjort noget med de forskellige ærmer – det får dem til at skille sig lidt ud.

Karakter: 3

Brian Nygaard: Det er en institution i sporten, og de har varieret den her trøje til ukendelighed, men ender altid med det samme resultat. Passer fint til sponsorens visuelle identitet. Men de er også meget begrænset af, at det skal være det her kedelige udgangspunkt. Det er et hold, der er gået fra at brokke sig over, at de andre kører for stærkt, og som nu selv er blevet toneangivende. Jeg savner, at man river siden ud og starter forfra.

Karakter: 3



SAMLET KARAKTER: 6

Egan Bernal og gutterne fra Ineos har få, men store sponsorer. Det resulterer i et flot og stringent design. Foto: Guillaume Horcajuelo Vis mere Egan Bernal og gutterne fra Ineos har få, men store sponsorer. Det resulterer i et flot og stringent design. Foto: Guillaume Horcajuelo

'Dovent og uambitiøst'

Laura Lava: Den kan jeg lide! Den er ikke specielt køn, men på en eller anden måde bliver det flot. De udnytter det, trøjen kan. De har rammet det hele ind med det røde, uden det bliver en kliché. Helt perfekt med de røde shorts – der er ild i dem!

Karakter: 5

Brian Nygaard: De har virkelig gjort noget for at trække sig selv op af det intetsigende dynd. Altså sportsligt – for trøjen er ikke fulgt med. I ti år har de ikke vundet et løb, og det havde været åbenlyst at lave en ny identitet, nu hvor de har fornyet holdet og ikke længere er verdens nummer chok. Dovent og uambitiøst.

Karakter: 2



SAMLET KARAKTER: 7

'Den her går i glemmebogen'

Laura Lava: Retro-cool. Essensen af en cykeltrøje, hvis man kigger tilbage i tiden. Jeg kan vildt godt lide den hvide overdel og mørke underdel. Den er ikke mega pæn, men den virker. Den skiller sig ud fra de andre med den vandrette overskæring.

Karakter: 4

Brian Nygaard: Et hold med en ny identitet, hvor de har bygget alt op om Chris Froome. Man fornemmer, hvad de vil, men det er ikke særlig vellykket. Beskæringen af trøjen med det hvide gør, at resten lidt forsvinder. De skulle have lavet en mere synlig trøje – den her går i glemmebogen. Og det er der også en risiko for sportsligt.

Karakter: 3



SAMLET KARAKTER: 7

Michael Valgren er trukket i den lyserøde EF-trøje. Men feltets frække dreng deler vandene. Foto: SYLVAIN THOMAS Vis mere Michael Valgren er trukket i den lyserøde EF-trøje. Men feltets frække dreng deler vandene. Foto: SYLVAIN THOMAS

'Stilrent, men også dovent'

Laura Lava: Deres logo er godt at arbejde med, og de får meget forærende. Den metalblå er hurtig, men lidt kedelig. Mange af holdene kan ikke komme uden om den blå farve. Det er den bløde mellemvare, men jeg vil gerne hylde enkeltheden.

Karakter: 4

Brian Nygaard: Det er dejligt for et hold at have en sponsor, der betaler hele gildet, og som man kan indrette den visuelle identitet efter. De er bundet til en bestemt farve – et bestemt logo. Men jeg savner fornyelse. Stilrent, men også dovent. Kedelige mønstre. Det trækker fra, at de ikke har frisket trøjen op.

Karakter: 3



SAMLET KARAKTER: 7

'Klassisk, retro, enkel'

Laura Lava: Klassisk, retro, enkel. Det eneste hold, der har logoet på skrå. Det er en skidegod måde at få placeret et ikke-kønt logo på. Masser af fart i diagonalerne og god farvekombination med brun, hvid og rød.

Karakter: 5

Brian Nygaard: Den blev kritiseret meget, men det forstår jeg slet ikke. Det er fedt, at et traditionsbundet firma som Citroën går ind i sporten. Meget synlig. Fungerer godt som helhed, og jeg kan ikke hidse mig op over de brune bukser. Dog ikke så tydelig i feltet.

Karakter: 3



SAMLET KARAKTER: 8

'Hvad er meningen?'

Laura Lava: Det er en trøje, du lægger mærke til. Men logoerne skærer i øjnene. Den skiller sig ud og er super tydelig. Du kan huske den fra dag et, og den hvide detalje på ærmet giver en tiltrængt lethed, så det ikke bare ser ud til, man har fået hældt en malerspand ud over sig.

Karakter: 5

Brian Nygaard: EF har valgt at tilføje de her designstreger fra UCI, som de har langt ned over trøjen. Men hvad er meningen? Den lilla på det lyserøde betyder, at alle logoer – undtagen EF – forsvinder fuldstændigt. Farven er super tydelig. Mænd i min alder skal passe på med at gå i lyserødt, men til de yngre passer det bedre. Meget homogent og lidt den frække dreng i klassen.

Karakter: 3



SAMLET KARAKTER: 8

'Det er lidt et røvballe-look'

Laura Lava: Den er god og tydelig. Når du ser den, kan du huske den. De har placeret logoerne perfekt. De indgår som en del af udsmykningen. Der er en mening med logoerne, som ellers er svært at få til at fungere.

Karakter: 5

Brian Nygaard: Da den kom frem, var der mange, der sagde, at det klassiske og det retro var tilbage. Men nu er vi gået kold i det! Men de er meget tro mod deres identitet – det her med at være en del af den gamle belgiske garde. Men måske er de låst lidt fast i det. Det bliver hurtigt kedeligt at se på. Det er lidt et røvballe-look. De sidder fast i fortiden designmæssigt.

Karakter: 3



SAMLET KARAKTER: 8

'Det er godt tænkt!'

Laura Lava: Det er nærmest det eneste hold, der har en klar designidé. Jeg kan vildt godt lide autobahn-striberne. Det er godt tænkt! Der er fart i de her bluser. Desværre får de ikke inkorporeret logoet ordentligt. Det er ærgerligt.

Karakter: 4

Brian Nygaard: Det er virkelig vellykket. De holder fast i identiteten med de vertikale striber, som har fulgt dem siden Sunweb-tiden. Det er meget vellykket at bruge en del af den gamle identitet og rulle den over i det nye navn. Det er et ungt og sindssygt interessant hold, og det viser deres trøjer.

Karakter: 5



SAMLET KARAKTER: 9

'Det her er enormt vellykket'

Laura Lava: God graduering! Den lyserøde har en fed undertone, der giver noget lethed. Den er himmelblå og ikke en kedelig revisorblå. Flot harlekinmønster. En let og cool trøje – rigtig god.

Karakter: 5

Brian Nygaard: Det her er enormt vellykket. De flytter sig fra den gennemprøvede Astana-farve og toner den over i en anden blå. Den er meget tydelig og passer til deres aggressive kørestil. Mønstre er en svær balance, der ofte virker bedst på en computerskærm, men her er det virkelig vellykket.

Karakter: 5



SAMLET KARAKTER: 10

'Den er elegant og har kant'

Laura Lava: En ret stillestående bankblå farve, men virkelig flot. De får meget forærende af logoet, som også er flot placeret. Baggrunden er enkelt og er pænere, end hvis det bare var sort. Flotte komplimentærkontraster. Der er fart i logoet, og det er et meget tydeligt udtryk.

Karakter: 5

Brian Nygaard: Meget vellykket. Integrationen af Grenadiers har løftet trøjen enormt meget. Den er elegant og har kant. Det er en smuk trøje, fordi den ikke er rodet. Alt er harmonisk – fra hjelm til bukser. Det er det suverænt mest velhavende hold i feltet, og det smitter af på udtrykket.

Karakter: 5



SAMLET KARAKTER: 10

'Sting like a bee!'

Laura Lava: Det er den FEDESTE trøje. Det er næsten lidt snyd med den gule vinderfarve. Den sorte stribe signalerer fart. Samtidig er den retro. Der er ikke andre trøjer, der ligner den her. De er også heldige med et fedt logo, der passer vildt godt ind. Sting like a bee!

Karakter: 6

Brian Nygaard: Det er meget effektivt og synligt. Det fungerer enormt godt med sponsorerne. En klassisk og velfungerende cykeltrøje, som også er ekstrem genkendelig, fordi de er så toneangivende. De grafiske elementer fungerer godt – det er intelligent uden at være interessant.

Karakter: 4

SAMLET KARAKTER: 10

'Meget velfungerende'

Laura Lava: Igen en graduering, hvor farverne fader – men meget flot udført. Meget enkelt! Logoerne er ikke pæne, men fungerer alligevel. Farverne skiller sig tydeligt ud. Det er virkelig nogle flotte farver, og der er en god komposition. Gode grafiske kvaliteter.

Karakter: 6

Brian Nygaard: Den kan jeg rigtig godt lide. Mønstret er virkelig flot integreret. Holdene står i kø for at lave mørke trøjer, så det er en lettelse at se lyse farver i feltet. Også klart det hold, hvor cykler, hjelm og trøjer spiller bedst sammen. En meget velfungerende visuel identitet.

Karakter: 5



SAMLET KARAKTER: 11