Han har ikke følt sig glad i et år. Og derfor tager Tom Dumoulin nu konsekvensen.

Jumbo-Visma-stjernen sætter sin karriere på pause, oplyser holdet på sin hjemmeside.

Det var Tom Dumoulin selv, der fredag aften satte sig ned til en snak med sit hold. Og det var her han fortalte, hvordan han i lang tid havde manglet glæden. Helt præcist i et år.

Derfor tager han nu en pause for at finde ud af, hvad der skal ske. Skal han finde på noget andet, eller fortsætter han som professionel cykelrytter?

Hvor lang tid han holder pause, vides ikke. Den er på ubestemt tid, og han får ikke løn imens, oplyser Jumbo-Visma.

»Jeg har i lang tid følt, det var meget svært for mig at finde min vej som cykelrytteren Tom Dumoulin. Der er så stort et pres fra alle mulige sider, og jeg vil bare gerne gøre det godt. Holdet skal være glade for mig, sponsorerne skal være glade, min kone og familien skal være glade. Og sådan kan jeg blive ved,« siger hollænderen i en video, Jumbo-Visma har delt.

»Men fordi jeg lidt har glemt mig selv lidt i det, tænker jeg nu.. Hvad vil jeg selv? Hvad vil manden Tom Dumoulin med livet lige nu? Og det er spørgsmålet, der har hobet sig op indeni i mange måneder. Og jeg får aldrig tid til at svare på det, fordi livet som professionel bare fortsætter,« forklarer han.

Derfor stopper han nu op i jagten på svaret. Han har længe følt, det har været andre, der har skullet svare for ham, men nu skal det være slut.

Tom Dumoulin won't race for the time being. Dumoulin clarifies this decision in the video below. — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) January 23, 2021

»Det gør mig ikke glad. Det har langsomt gjort mig ulykkelig. Og det er en skam. For det skal ikke være sådan, og det kommer der ikke noget godt ud af. Derfor tager jeg en pause i et stykke tid,« forklarer hollænderen, der blev nummer to i Tour de France i 2018. Samme år blev han også nummer to i Giro d'Italia.

Han vandt desuden det italienske løb i 2017, men om det bliver til flere løb, vil han ikke love.

Han understreger dog, at holdet og holdkammeraterne støtter ham i beslutningen.

»Jeg føler virkelig, der er flere hundrede kilo, der er røget af mine skuldre nu. Jeg er vågnet og er glad med det samme. Det føles så godt, at jeg endelig har taget den nødvendige beslutning for mig selv. Det siger alt, synes jeg,« siger Dumoulin.