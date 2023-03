Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det lignede en veltimet actionscene fra ‘Mission: Impossible’.

Da Jonas Vingegaard søndag triumferede i enkeltstarten ved det galiciske etapeløb O Gran Camiño, leverede en drone vilde og unikke nærbilleder af den danske Tour-helt.

På en lige landevej fulgte dronen i knap et minut HELT tæt på Jonas Vingegaard, hvorefter den i en hurtig manøvre steg til vejrs – faretruende tæt på frithængende elkabler.

Billederne er siden gået verden rundt – med forbløffelse og forargelse til følge. Både på grund af det fantastiske indhold, men lige så meget på grund af faremomentet.

SE DRONEBILLEDERNE FRA ENKELTSTARTEN I VIDEOEN ØVERST I ARTIKLEN.

Nu blander UCI sig i sagen – og Det Internationale Cykelforbund kræver en redegørelse fra løbsarrangøren.

»UCI er bekymret over brugen af droner ved O Gran Camiño og er i kontakt med arrangøren for at forstå arrangørens risikovurdering i det konkrete tilfælde,« siger Aurélie Perrod fra UCIs kommunikationsafdeling.

UCI lægger samtidig op til styrket dialog med løbsarrangører for at højne sikkerheden for ryttere, når luftbilleder – fra særligt droner – skal dokumentere verdens største cykelløb:

»Det er UCIs opgave at skabe en mere åben dialog med arrangører og minde dem om deres forpligtelser, når de optager videoer eller billeder fra luften,« siger Aurélie Perrod og fortsætter:

»Minde dem om, at det er deres ansvar, at brugen af luftbilleder ikke påvirker rytterens præstation eller sikkerhed.«

Jonas Vingegaards hollandske Jumbo-Visma-mandskab oplyser til B.T., at de ikke kommer til at foretage sig yderligere i sagen, men:

»Vi forventer og regner med, at UCI og løbsarrangører vil sikre, at der bliver ordentlige forhold i den her sammenhæng, så vi alle kan drage fordel af den her slags droneoptagelser,« lyder det fra holdets kommunikationsafdeling.

Jonas Vingegaard vandt – trods droneindslaget – søndagens enkeltstart ved O Gran Camiño. Faktisk vandt danskeren alle gennemførte etaper i det spanske miniløb. Søndag venter større udfordringer, når han støder sammen med rivalen Tadej Pogacar ved Mini-Tour de France, Paris-Nice.