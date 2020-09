»Det ville være fuldstændig vanvittigt stort,« fastslår Anders Lund.

For et år siden trampede Tyren fra Tølløse – også kendt som Mads Pedersen – titanisk til tops, da han med talent og teknik tatoverede sit navn i VM-historiebøgerne efter et tidsløst tidsrum, der tvang en trancetilstand frem hos det danske hold.

Efter 260 kilometers tempofyldt og tosset cykelløb i træls terræn tilintetgjorde den danske torpedo Trentins triumfhåb og skabte et af de største øjeblikke i dansk cykelhistorie, da han trak trikoten med de legendariske regnbuefarver over hovedet.

Nu drømmer den danske landstræner om at gøre det. Igen.

»Vi drømmer om medaljer. Jeg betragter det ikke sådan, at vi nåede målet sidste år. Det er en start på en ny tid, hvor vores elitehold kan vinde VM,« forklarer Anders Lund.

»Vi er kommet tættere på den næste VM-titel. Det er ikke givet, at det vil ske eller bliver nemt. Men det er tættere på, og vi har en anden bevidsthed og skarphed i vores selvtillid.«

For Mads Pedersens sensationelle titel var en gamechanger. Med sejren fastslog Danmark, at man skal tages seriøst som cykelnation, og at de rød-hvide er blandt VM-feltets allerfarligste hold.

I år hviler Danmarks medaljehåb tungt på Jakob Fuglsangs skuldre ved VM i italienske Imola.

»Skal man nævne 5-10 favoritter, er han blandt dem. Tager man danskerbrillerne af, er han en, der kan gøre det godt på sådan en rute. Den er så hård og selektiv, at jeg regner med, at det bliver kaptajn mod kaptajn til sidst,« siger Anders Lund.

»Vi har Jakob som absolut kandidat, men vi har ikke syv andre finalekandidater på holdet til at støtte ham. Det har de andre hold dog heller ikke. Jakob skal være frisk til finalen, så han kan afgøre det på sin fysik.«

Den atypiske coronasæson kan dog i sidste ende vise sig at spænde ben for de danske drømme.

Oprindeligt skulle VM afholdes i Schweiz på en helt anden rute end den i Imola. Terrænet dér passede også Fuglsang, men det faktum, at VM først blev aflyst for så at blive rykket, har gjort, at den danske kaptajn ikke har VM som altoverskyggende mål, da han var i tvivl om, hvorvidt det skulle køres.

Er det så ikke mærkeligt for et helt hold at servicere en kaptajn, der ikke er 100 procent klar?

Nej, svarer Anders Lund.

»Det havde da været federe, hvis det var sæsonens største mål, men der har jo været atypiske omstændigheder. På den måde er det ikke anderledes end for alle mulige andre, og det ændrer ikke på, at han er kaptajn og det bedste bud på sådan en rute.«

»Når det er sagt, er der ingen, der sætter spørgsmålstegn ved hierarkiet på holdet. Det har været vigtigt at samle et topmotiveret hold, det er lykkedes. Alle, der kommer, glæder sig til at levere en stor indsats for Jakob,« siger Anders Lund om holdet, der ud over Jakob Fuglsang består af Michael Valgren, Christopher Juul-Jensen, Niklas Eg, Casper Pedersen, Mikkel Honoré, Jesper Hansen og Jonas Gregaard.

Én ting har dog præget landstrænerens arbejde op mod historiens mest usikre VM: Afbud.

Både den regerende verdensmester Mads Pedersen og Søren Kragh Andersen har meldt fra med den begrundelse, at man fokuserer på de kommende forårsklassikere, der exceptionelt ligger her i efteråret.

Imola-ruten lader alligevel ikke til at passe Mads Pedersen særlig godt, men snakken er anderledes, når man fokuserer på Søren Kragh Andersen.

Sunweb-rytteren har nemlig netop kørt fantastisk til Tour de France, hvor han vandt to etaper.

»Det er en svær kalkule, de laver. Jeg respekterer det valg, de har truffet. Vi er i den heldige situation, at vi har alternativer på højt niveau,« mener Anders Lund.

Men der er ikke bare en lille bitte del af dig, der er ærgerlig over, at du ikke kan udtage Søren Kragh Andersen?

»Jo, det er klart. Når man kører så stærkt, som Søren gjorde i den sidste del af Touren, tænker jeg da over, at det havde været fedt at kunne udtage ham. Men jeg tænker også, at hvis han gør tingene rigtigt og har styr på forberedelser og træning, bringer han noget unikt med ind i klassikerne.«

Landstræneren lægger heller ikke skjul på, at den danske hær var stærkere i fjor, da Mads Pedersen blev kåret som verdensmester. Men det at vinde trøjen har givet det danske hold en helt anden tro på, at drømmen rent faktisk kan gå i opfyldelse.

»Vi havde flere kort at spille sidste år, men ikke desto mindre har vi vist, at man ikke behøver at være belgier, italiener eller franskmand for at vinde.«

»De sidste tre år har Danmark været et af de hold, der har præsteret bedst i finalerne og været blandt de mest dominerende. VM er et løb, der passer os godt, og det giver os en selvtillid, vi skal bruge i år.«

Herrernes linjeløb skydes i gang søndag klokken 09.45 og strækker sig over knap 260 kilometer.