Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sidste år gik et klip med ham viralt. Mattias Skjelmose kørte ud over en rabat og faldt flere meter ned ad en skrænt.

Mens de bekymrede læger frygtede det værste efter det spektakulære styrt, viftede den unge dansker dem væk med et iskoldt 'Jeg har det fint, jeg har det fint – giv mig nu bare en cykel!'

Samme år fortalte han til B.T., at han går rundt med en stor drøm om at tjene nok penge til at pensionere sin mor, der har kæmpet med meget sygdom.

I Danmark er Jonas Vingegaard på alles læber, men hold øjnene åbne. For inden du har set dig om, har Danmark en ny cykelstjerne på den allerstørste scene.

Brian Holm. Foto: Linda Kastrup Vis mere Brian Holm. Foto: Linda Kastrup

I hvert fald hvis man skal tro koryfæet Brian Holm.

»For mig er Mattias Skjelmose det nye af de nye. Jeg tror, han bliver stor og folkelig. Han er simpelthen bare en væddeløber af Guds nåde, lidt en gøgeunge, der er skør,« siger Brian Holm.

»Når den almindelige dansker får øje på ham, tror jeg, vi får en ny superstjerne.«

Det er ikke kun Trek-Segafredo-rytterens bramfrie tone og atypiske væsen, der gør det unge klassementhåb til en ny publikumsfavorit.

For Mattias Skjelmose tager syvmileskridt på sin cykel som kun 22-årig. I fjor kørte han sig til hele 31 top-10-placeringer, og i denne sæson er han allerede godt i gang med at imponere, hvor det er blevet til to sejre.

»Han kommer til at lave noget stort de næste par år,« siger Brian Holm om Skjelmose, der efter planen får debut ved Tour de France til sommer.

»Han er skæv og bramfri. Fanme morsom, skæv og kantet. Knægten skal lære at være kaptajn og give ordrer, men det kommer jo, uden han ved det. Og så er han vellidt blandt sine holdkammerater.«

Den mest prominente af dem er danske Mads Pedersen. Den tidligere verdensmester er holdets absolutte superstjerne, og i disse dage deltager de begge i det franske storløb Paris-Nice.

Mattias Skjelmose vandt en etape ved Étoile de Bessèges tidligere i år. Foto: SYLVAIN THOMAS Vis mere Mattias Skjelmose vandt en etape ved Étoile de Bessèges tidligere i år. Foto: SYLVAIN THOMAS

Mens Mads Pedersen har ambitioner om etapesejre, er den unge Skjelmose holdets es i det samlede klassement.

»Han er sindssygt ydmyg,« siger Mads P. og fortæller, at han ser sin unge landsmand køre en top-5-placering hjem – mens hovedpersonen selv ikke vil sætte nogen konkret ambition på.

»Man kan godt gå til ham, uden at der er noget pis. Og man kan godt joke med ham.«

Det kom klart til udtryk efter søndagens etape, da de to herrer sad ved holdbussen og kørte den sidste syre ud af benene på hver deres hometrainer.

Da B.T. henvendte sig til Mattias Skjelmose, kom stikpillen prompte fra Mads Pedersen.

»Lad være med at filme ham, han er for grim. Om morgenen ligner han ham T-Bag fra Prison Break,« lød det, inden de to flækkede af grin.

T-Bag er en af de voldsomt usympatiske skurke i den populære tv-serie, og er blevet kaldt 'en af de mest creepy karakterer på fjernsyn'

Selvom sammenligningen ikke ligefrem er flatterende, bliver den kærlige hån taget med et smil på læben.

»Han tager det rigtig pænt. Han er en god og glad dreng, der passer ind i jargonen i en håndværkersport,« siger Mads Pedersen, der genkender sig selv i Skjelmoses til tider frygtløse tilgang til den benhårde liv som cykelrytter.

»Han går uimponeret ind til opgaverne, det tror jeg er meget sundt i den alder,« siger Mads Pedersen, der er fem år ældre end Skjelmose.

»Det tror jeg også selv, jeg gjorde på det tidspunkt. Nogle gange får man en over næsen på det, men man lærer også meget rigtig hurtigt.«