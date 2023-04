Det store amerikanske cykelhold Trek-Segafredo har fyret det 21-årige kæmpetalent Antonio Tiberi.

Det sker efter, at den italienske komet i slutningen af 2022 blev kattemorder, da han i San Marino skød og dræbte en mis med sit nye luftgevær. Holdet gav ham en karantæne, men det har åbenbart ikke hjulpet på italienerens opførsel.

»Trek-Segafredo og Antonio Tiberi har i fællesskab besluttet sig for at gå hvert til sig med øjeblikkelig virkning, efter at rytterens handlinger under hans karantæne ikke har mødt vores kriterier for at vende tilbage til holdet.«

»Hans kontrakt er nu revet over, og han kan frit skifte til et andet hold,« skriver holdet i en kortfattet pressemeddelelse.

Fra sit vindue i hjemmet i San Marino affyrede Tiberi flere skud med sin nyervhervede luftriffel. Det ene ramte en uskyldig kat lige i hovedet. Den døde på stedet.

»Min hensigt var ganske enkelt at afprøve våbnet. Jeg sigtede på et skilt. Jeg indrømmer også at jeg – dumt og ubevidst – forsøgte at ramme en kat,« fortalte Tiberi en dommer.

»Til min store overraskelse ramte jeg den. Men jeg havde ikke til hensigt at dræbte dyret. Faktisk var jeg overbevist om, at våbnet ikke var dødbringende,« har Antonio Tiberi ifølge Corriere della Sera forklaret.

Historien bliver ikke mindre opsigtsvækkende af, at kattens ejermand ikke er hvem som helst.

Den tilhørte nemlig San Marinos turistminister og tidligere statsleder, Federico Pedini Amati. Han tilkaldte straks efter episoden politiet.

Tiberi er efterfølgende blevet idømt en bøde på 4.000 euro for kattedrabet.

Men det er ikke nok, mener ministeren, der vil have Antonio Tiberi smidt ud af San Marino.

»Katten gjorde ikke nogen fortræd. Den havde været en del af familien længe. Min datter på tre år, Lucia, elskede den. Du kan ikke bare dræbe et kæledyr og slippe af sted med en bøde på 4.000 euro.«

»Jeg sætter pris på, at drengen har indrømmet sin handling. Men når det er sagt, så behøver vi ikke have den slags folk boende,« raser ministeren.

Antonio Tiberi blev i 2019 verdensmester i juniorernes enkeltstart.