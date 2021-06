»Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke kom som en overraskelse.«

Så klart og ærligt var svaret fra supersprinteren Mark Cavendish, som er blevet udtaget til at køre Tour de France for Deceuninck-Quick-Step.

Spørgsmålet er, om prædikatet supersprinter egentlig passer til den britiske stjerne, der skal køre verdens største cykelløb for 13. gang og har vundet 30 (!!) Tour-etaper i sin karriere.

Det er næstflest af alle, men sandheden er, at Cavendish har været skyggen af sig selv i de seneste år. Og derfor er det en kæmpe overraskelse at se ham til Tour de France. Det udspringer af et drama, vi vender tilbage til.

No. Words. Can. Describe. How. I. Feel.



I will do absolutely everything to honour #thewolfpack boys, the @deceuninck_qst jersey and the greatest race on the planet @LeTour.



Big boots to fill for @Sammmy_Be. Can everybody join me in sending him positive vibes please — Mark Cavendish (@MarkCavendish) June 21, 2021

»Jeg var lidt i chok faktisk, da jeg fik det at vide. Wilfried Peeters (en af holdets sportsdirektører, red.) ringede til mig, og jeg var vist lidt stille,« fortæller den 36-årige brite, som ikke har kørt Tour de France siden 2018, ved et pressemøde.

Det er fem år siden, at Cavendish har vundet en etape i det franske etapeløb, og generelt har resultaterne været nedadgående de senere år. Indtil han overraskende blev hentet af Deceuninck-Quick-Step – et af verdens største cykelhold – forud for denne sæson.

For siden årsskiftet er det blevet til fem sejre for Cavendish, der inden da hungrede efter triumfer i mere end tre år.

Nu står han pludselig på verdens største cykelscene igen for et af feltets mægtigste hold.

Jeg kan ikke bevise, at han ikke har knæsmerter, men jeg begynder mere og mere at tro, at det mere er frygt for at være en fiasko Patrick Lefevere om Sam Bennett til Sporza.

»Det er en drøm at være her. Ikke bare til Touren, men at være her med Deceuninck-Quick-Step. Hvis man havde sagt til mig for et år siden, at jeg ville sidde her, havde jeg nok ikke troet det. Selvom jeg tror på mig selv.«

Men som sagt er det drama i kulissen, der har ført til Mark Cavendishs Tour-udtagelse.

Holdet råder nemlig i forvejen over den irske supersprinter Sam Bennett, der virkede selvskrevet til Deuceuninck-Quick-Steps Tour-hold.

I fjor vandt han to etaper i Tour de France. Blandt andet den etape, enhver sprinter drømmer om at vinde: afslutningsetapen på Champs-Élysées.

Blå bog - Føniksen Mark Cavendish Født 21. maj 1985 (36 år)

Hold: T-Mobile Team, senere HTC (2006-2011) Sky Procycling (2012) Omega Pharma-Quick-Step (2013-2015) Team Dimension Data (2016-2019) Bahrain-McLaren (2020) Deceuninck-Quick-Step (2021)

Udvalgte meritter Har vundet 30 etaper i Tour de France mellem 2008 og 2016 Har vundet 15 etaper i Giro d'Italia mellem 2008 og 2013 Har vundet 3 etaper i Vuelta a España i 2010 Verdensmester i linjeløb i 2011 Vinder af Milano-Sanremo i 2009.

Kilde: Procyclingstats

Den 30-årige Bennett var egentlig udtaget, indtil en knæskade officielt tvang ham til at melde fra.

Men det sætter selv holdets topboss, Patrick Lefevere, nu spørgsmål ved. Her er det vigtigt at have in mente, at det allerede står fast, at Bennett forlader holder ved årets udgang, og at han kædes sammen med mastodonterne fra Ineos Grenadiers.

»Jeg kan ikke bevise, at han ikke har knæsmerter, men jeg begynder mere og mere at tro, at det mere er frygt for at være en fiasko,« siger han til det belgiske medie Sporza.

Hele Deuceuninck-Quick-Steps Tour de France-trup, der blandt andet tæller danskerne Michael Mørkøv og Kasper Asgreen, var med undtagelse af Julian Alaphilippe bygget op om Bennett, forklarer Patrick Lefevere, som anklager den irske sprinter for at lyve.

Deceuninck-Quick-Step-holdboss Patrick Lefevere har skabt drama omkring sit hold ved at så tvivl om stjernen Sam Bennetts forklaringer. Foto: DAVID STOCKMAN Vis mere Deceuninck-Quick-Step-holdboss Patrick Lefevere har skabt drama omkring sit hold ved at så tvivl om stjernen Sam Bennetts forklaringer. Foto: DAVID STOCKMAN

»Vi troede, at Bennett var på rette vej. Men det viser sig, at han har fortalt os alt undtagen sandheden. Han har fortalt tre forskellige ting til tre forskellige mennesker på holdet,« citerer Het Laatste Nieuws Patrick Lefevere for.

Ifølge holdbossen skulle Sam Bennett have været med et fly til Belgien i søndags. Først var meldingen, at det blev forsinket, og så var der snak om overbooking, der gjorde, at ireren ikke kom på flyet. En forklaring, Lefevere næppe lader til at finde helt fin i kanten.

Dernæst opsøgte Sam Bennett en fysioterapeut i Monaco på egen hånd, og det er heller ikke faldet i god jord hos det belgiske storhold.

Sådan er Mark Cavendish altså endt med at skulle køre Tour de France igen. Og for at det ikke skal være løgn, får han Michael Mørkøv som leadoutman i spurterne.

Mark Cavendish jubler. Han har genfundet opskriften på sejr. Foto: DAVID STOCKMAN Vis mere Mark Cavendish jubler. Han har genfundet opskriften på sejr. Foto: DAVID STOCKMAN

Danskeren anses af mange som verdens bedste i disciplinen, der går ud på at aflevere holdets sprinter i den bedst mulige position til en afslutningsspurt. En slags målgivende aflevering, kan man sige.

»Han er dødalvorlig, er han ikke? Han forstår ikke, når jeg driller ham. Eller han forstår det godt, men han er ikke interesseret og fortæller mig, at jeg skal holde kæft,« svarede Cavendish på spørgsmålet om, hvad han synes om Michael Mørkøv, inden han brød ud i latter.

Danskeren er da heller ikke feltets mest sprudlende rytter. Til gengæld er han hamrende dygtig til det, han laver.

»Men det er jo derfor, at han er en god leadtouman. Han forbliver cool og er rolig. Han gør sit job.«