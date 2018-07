Den australske cykelrytter Richie Porte (BMC) udgår af cykelløbet Tour de France efter et styrt på dagens etape.

Den frygtede 9. etape i Tour de France kostede dyrt fra start. BMC-rytteren, og en af favoritterne til at vinde løbet, styrtede tidligt på etapen og slog sig så voldsomt, at han måtte udgå af det franske cykelløb.

Richie Porte var involveret i et større styrt, hvor også danske Michael Valgren var nede og kysse asfalten. Danskeren kom på cyklen igen med flænsede shorts og trøje.

Richie Porte i ambulancen efter styrtet. Australieren måtte udgå af Tour de France på 9. etape. Foto: Christophe Ena Vis mere Richie Porte i ambulancen efter styrtet. Australieren måtte udgå af Tour de France på 9. etape. Foto: Christophe Ena

Richie Porte sidder på asfalten efter styrtet på 9. etape. Foto: KIM LUDBROOK Vis mere Richie Porte sidder på asfalten efter styrtet på 9. etape. Foto: KIM LUDBROOK

På tv-billeder kunne man efter styrtet se Porte sidde på asfalten og tage sig til kravebenet. Dagens uheld sker, før feltet har ramt de berygtede brostensstykker, der forventes at sætte et præg på dagens etape.

Det er andet år i træk, at den australske rytter må udgå af Tour de France efter et styrt. Sidste år var det også på 9. etape af det prestigefyldte løb – dengang efter et styrt på en nedkørsel.

Richie Porte var BMC-holdets bud på en vinder af Tour de France.

Umiddelbart efter styrtet og Richie Portes farvel til Tour de France bekræftede BMC Racing på Twitter, at australieren er på vej til hospitalet for at blive undersøgt.

#TDF2018 We can confirm that @richie_porte is on his way to hospital for examination. No one could have imagined this is the way Stage 9 would have started but we still have 7 riders in the race and we are behind them 100% of the way. pic.twitter.com/lsgEcNk1g9 — BMC Racing Team (@BMCProTeam) 15. juli 2018

»Vi kan bekræfte, at Richie Porte er på vej til hospitalet for at blive undersøgt. Ingen kunne have forestillet sig, at det var sådan, 9. etape skulle starte, men vi har stadig syv ryttere i løbet, og vi er bag dem 100 procent af vejen,« fremgår det af tweetet.

/ritzau

