God lir eller bare håbløs brok? Det er den helt store debat, når det kommer til stortalentet Mattias Skjelmose, der lige nu kører Giro d'Italia og laver videodagbøger til Discovery.

På hviledagen mandag fortalte han ærligt om sine oplevelser: Det havde været en 'lortedag', som han selv udtrykte det. Den 21-årige grand tour-debutant måtte vente en time i en militærlufthavn.

Her forklarede han, at man intet kunne lave, og at der eksempelvis ikke var en Starbucks, og bagefter stod han over for Sicilien, der ikke var »cyklisters paradis – for at sige det mildt«.

Derudover var hotellerne store, men alt andet sparet væk, som Mattias Skjelmose på febrilsk jagt efter en elkedel ærligt forklarede det.

Skjelmose ligger nummer 35 i Giro d'Italia, der slutter 29. maj.

Det faldt ikke i god smag hos den tidligere toprytter Bo Hamburger.

'Sorry Mattias…. Den indstilling dur sgu ikke…' skriver han på Facebook.

'Ja… jeg er bare en 'gammel idiot'. Men har trods alt været der… Og at være en brokkerøv hjælper ikke,' lyder det blandt andet fra Hamburger.

Han uddyber over for B.T.:

»Det er vel hans drengedrøm, det der. Og så er det hele lort. Hvis man er negativt indstillet, så er det sjældent, at det går super godt. Du kender det sikkert fra arbejdspladser. Folk mener ikke rigtig så meget med det, men de småbrokker sig. I mine øjne er det no-go, for det skaber ikke noget godt.«

Hamburger har selv oplevet masser af brokrøve i sin egen karriere, men han har altid undret sig over fænomenet.

»Hvis man kigger efter hullerne, så finder man nok lidt flere. Hvis man siger noget umiddelbart eller fra hjertet, det er jo fantastisk. Men så må det jo også bare afføde en umiddelbar reaktion,« siger han og fortsætter:

»Det er ikke en fornærmelse mod Skjelmose. Det med brok er bare en dårlig sti at komme ned ad.«

Den unge Trek-rytter fik opbakning på de sociale medier af andre ryttere som Mathias Norsgaard og Johan Price-Pejtersen. Og så gik han selv til tasterne.

'Er ked af, at du ikke kan lide mine udtalelser, Bo Hamburger, og er nok mest ked af, at en gammel prof, som jeg har set op til, har brug for at skrive et nedladende skriv,' skriver Mattias Skjelmose i den åbne Facebook-tråd.

'Ville bestemt ikke lyde som en brokkerøv, men snare fortælle tingene, som de er. Men hvis du mener, at vejene på Sicilien ikke er i lorte-stand, så der da sket noget siden du var proff.'

Det får nu Bo Hamburger til at reagere:

»Det er fint, han forsvarer sig,« siger Hamburger, der fortryder, at han ikke tog samtalen med stortalentet privat.

»I bagklogskabens klare lys skulle jeg have skrevet til ham først. Det havde været det rigtige af gøre.«

Bo Hamburger sendte derefter en privat besked, som han også har lagt frem.

Er der en fare for, at man får et label, hvor der står: 'Han er en gammel idiot og ved ikke, hvad han snakker om?'

»Man får mig aldrig til at sige, at før i tiden var det bedre eller hårdere. Hver ting til sin tid. Den årgang, der er nu, er den bedste, der nogensinde har været i mine øjne,« siger Bo Hamburger og fortsætter:

»Det har jeg givet udtryk for mange gange, for ellers bliver det bare sådan noget med, at det var bedre i gamle dage, og vi ved bedre. Men det var måske bare et godt råd.«

»Vejene er, som de er, og uanset hvad din indstilling er, så laver de dem ikke til dig i morgen. Og den militære lufthavn bliver ikke mere spændende. Det er måske lidt dumt at bruge kræfter på.«

Mattias Skjelmose kører 5. etape i Giroen denne onsdag, men Treks sportsdirektør Kim Andersen, som også blev indblandet i Facebook-tråden af Hamburger og Skjelmose, ser ikke noget problem i hverken videodagbog eller attitude.

Han tager det hele med et stort grin.

»Der sidder en Bo Hamburger derhjemme, og det er 20 år, siden han kørte på cykel. Verden er ikke ligesom dengang. Det hele har forandret sig,« siger Andersen til B.T.

»Mattias er bare ærlig over det, der er sket den dag. Det er jo en dagbog. Det har ikke noget med at brokke sig at gøre, for han ved godt, at han ikke kan ændre det.«

»Spørger man alle rytterne, så synes de nok ikke, at det var den smarteste måde, de havde planlagt det,« siger han om holdets transfer fra Ungarn til Italien.

»Han har lov til at være ærlig. Det er det, vi gerne vil høre.«

Men er der noget i det med, at negative tanker kan være svære at slippe?

»Nej. Overhovedet ikke. Matthias er meget stærk i den retning.«

