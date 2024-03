Tårerne flød, da hundredvis af mennesker dukkede op til mindehøjtidelighed i Adelaide, knap to måneder efter byen blev ramt af en tragedie.

Den blot 32-årige cykelrytter Melissa Dennis blev dræbt, påkørt af en bil 30. december Et mord, som hendes mand – stjernen Rohan Dennis – er blevet sigtet for.

Alligevel vakte han opsigt, da han dukkede han op til mindehøjtideligheden, få uger inden han skal for retten. Det skriver Daily Mail.

Mindehøjtideligheden blev afholdt den dag, hvor Melissa Dennis ville være fyldt 33 år. Særligt OL-stjernens søster, Jessica Locke, var tydeligt berørt.

»Hun missede så mange fødselsdage, juleaftener, bryllupper, alting. I år var vi på en mission for at lave om på det,« sagde hun til mindehøjtideligheden om sin søster, der havde travlt med cykelkarrieren.

»Hvad der skete, var ikke retfærdigt. Hun havde så meget mere at give.«

Der blev uddelt kram i massevis under seancen, hvor Melissa Dennis' far, Peter Hoskins, også havde svært ved at holde tårerne tilbage, da han satte ord på den sorg, han stadig går igennem.

Melissa Dennis døde på Royal Adelaide Hospital af skaderne, hun pådrog sig i forbindelse med påkørslen.

Rohan Dennis – der tidligere er holdkammerat med Jonas Vingegaard på Jumbo-Visma – vakte også opsigt, da han dukkede op til Melissa Dennis' begravelse.

